En bil med en mor og to børn er kørt ind i et træ i et solouheld.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi overfoer B.T.

»Vi fik en anmeldelse via 112 klokken 17.11, hvor en forbi forbipasserende så bilen i skovkanten,« forklarer vagtchefen til B.T.

Solouheldet skete på Nybro Møllevej nær Sunds. Politiet ved endnu ikke om, hvordan solouheldet indtraf.

Den havarerede bil befinder sig i skovkanten, hvor den har tydelige spor af påkørslen af træet.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der ingen alvorlige tilskadekomne efter solouheldet.

De to børn er blevet dog blevet kørt på hospitalet til tjek i ambulance.

