Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker en hændelse, hvor en 55-årig kvinde er kommet alvorligt til skade.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

En 58-årig mand er blevet anholdt i sagen.

Politiet modtog mandag klokken 18.23 en anmeldelse om, at kvinden i en bolig i Esbjerg havde 'akut brug for hjælp.' Man efterforsker hændelsen som et 'mistænkeligt forhold.'

Hvad der er sket med kvinden, uddyber politiet ikke, men forklarer, at anklagemyndigheden tirsdag skal tage stilling til eventuel fremstilling i grundlovsforhør af den anholdte mand.

Kvinden er nu blevet indlagt på sygehuset.

Af hensyn til politiets efterforskning kan der ikke oplyses mere i sagen, skriver politiet slutteligt i pressemeddelelsen.