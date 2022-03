Det er ikke så få ting, en 38-årig mand fra Polen efter eget udsagn har gået og fundet i terrænet omkring Odense.

For eksempel har han fundet dåser, flasker, haveredskaber, og, nå ja, et baseballbat og et oversavet jagtgevær i en sort rullekuffert.

Det fortalte den 38-årige mand gennem en tolk under et grundlovsforhør ved Retten i Odense torsdag.

Den 38-årige er sigtet i seks forhold – blandt andet for at have begået røveri mod sin tidligere bofælle og altså være i besiddelse af våben.

Selv nægtede han sig skyldig i samtlige forhold.

Ifølge den sigtede var alle hans mange fund souviniers, og baseballbattet skulle bruges som pyntegenstand ved for eksempel at hænge bag glas på en væg.

Han sagde, at han var kommet i besiddelse af det oversavede jagtgevær ved et tilfælde, da han ved Odins Bro havde fundet en kuffert, som kunne bruges til at opbevare nogle andre ting i.

I bunden af kufferten lå det oversavede gevær svøbt i nogle klude, lød forklaringen.

»Jeg havde faktisk planlagt at smide det væk, smide det i en dam eller noget, fordi jeg ville ikke have noget med det at gøre,« sagde den sigtede i retten.

Han var blevet anholdt onsdag, da Fyns Politi blev kaldt ud til en plads med campingvogne tæt ved Middelfartvej vest for Odense.

På pladsen holdt en mørk Audi på ungarske nummerplader, og inde i bilen var der blandt andet fundet et syltetøjsglas med marihuana, en boltsaks og et hævekort tilhørende en anden person.

Ikke så langt fra bilen fandt politiet ved hjælp af hunde den sigtede, som ifølge vidner forinden var løbet over en mark, da han var blevet anråbt.

En politihund snusede sig desuden frem til en bilnøgle, som lå i nærheden under en sten og passede til Audien.

Selv forklarede den sigtede, at han ikke havde kørt i bilen, men kun brugt den til at sove i og opbevare sine ting.

Tidligere havde han boet sammen med en kollega i Æbleparken, men den konstellation sluttede 21. november, hvor den 38-årige ifølge anklagemyndigheden skulle have udsat sin bofælle for røveri.

Røveriet blev anmeldt af bofællen 21. november efter en episode, hvor den sigtede efter at have drukket øl skulle have taget kvælertag på og slået sin nu tidligere bofælle flere gange med knyttet næve, inden han tog 5300 kroner fra vedkommendes jakkelomme.

Pengene skulle han ifølge bofællen bruge på en massageklinik i Tarup.

I retten nægtede den sigtede, at røveriet skulle være fundet sted, men sagde derimod, at bofællen havde overfaldet ham og låst ham ude, selvom han kun var iført en pyjamasskjorte.

Retten lagde dog vægt på, at bofællen ringede 112 klokken 01.52 umiddelbart efter episoden, og senere samme dag blev undersøgt på OUH.

Ved den lejlighed blev det konstateret, at bofællen havde en hævet underlæbe med et lille sår og en blodansamling omkring venstre øje.

Efterfølgende skulle den sigtede have truet bofællen mundtligt og via messenger, hvilket han selv nægtede.

Den 38-årige er tidligere idømt en bødestraf på 3500 kroner efter at have begået butikstyveri i Bilka, hvor der blandt andet blev stjålet tøj for et større beløb.

Efter grundlovsforhøret blev den 38-årige varetægtsfængslet frem til 7. april, og med det samme sagde hans forsvarer, at afgørelsen ikke ville blive kæret til Østre Landsret.