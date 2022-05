Da en 29-årig mand for en måned siden tog plads på anklagebænken i Retten i Aarhus, sigtet for blandt andet at have sendt en onani-video til to små piger, var det ikke første gang, at hans navn blev læst op i en retssal.

De nye forhold, som han lige nu er varetægtsfængslet for at have udsat de to piger på ti og ni år for, er nemlig begået, mens han har været prøveløsladt for en dom af lignende art.

Det viser dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

Faktisk har han flere domme bag sig.

I januar 2020 fik han et års ubetinget fængsel ved Retten i Glostrup, efter at have blufærdighedskrænket syv små piger, fremgår det af dombogen, som B.T. blandt andet har fået aktindsigt i.

Pigerne var alle mellem otte og 14 år. Det vil sige under den seksuelle lavalder – ligesom hans to seneste ofre.

Først opbyggede han en fortrolig relation til dem over internetspillet IMVU, hvorefter han fik kommunikationen videreført til Snapchat, Skype og sms/mms. Her ændrede kommunikationen sig markant.

Til alle pigerne har han sendt flere beskeder af seksuel karakter, hvor han blandt andet fortæller om, hvor liderlig han er, og om de vil se hans penis.

I andre beskeder har han en mere kommanderende tone:

»Tænd dit cam. Skal have noget at spille den af til,« lyder en besked, som han skrev til en anden pige på ti år. Hende sendte han også mindst to gange et billede af sin erigerede penis til.

Derudover skal han have fået to af pigerne til at sende pornografiske billeder og videoer af sig selv. Alle episoderne er sket tilbage i 2016 og 2017.

Dommen, som lød på et års fængsel, blev han prøveløsladt for i oktober måned sidste år efter otte måneders afsoning.

Men allerede fire måneder senere skal han altså have slået til igen, mener anklagemyndigheden. Nu mod de to piger på ni og ti år, som han både er sigtet for at have blufærdighedskrænket og besiddet børneporno af.

Det skal være sket 19. februar i år på hans adresse i Aarhus. Her skal han have været i besiddelse af pornografiske billeder af pigerne, samtidig med at han skal have sendt en onani-video af sig selv til dem.

Derudover er han sigtet for at have overtrådt et forbud mod at kontakte børn under 18 år gennem internettet eller lignende systemer, som han fik ved den tidligere dom.

Den 29-åriges forsvarsadvokat Henrik Hougaard mener dog, at de nye forhold, som hans klient nu er varetægtsfængslet for, er af en noget mildere kaliber, end det foregående.

»Det er ikke i nærheden af at give en straf i den længde. Jeg mener slet ikke, det er oppe i samme liga,« siger han til B.T.

Af dombogen fremgår det desuden, at den 29-årige mand i 2016 fik en dom på en måneds fængsel efter en anden episode om seksuel krænkelse af en mindreårig på Skype.

Men heller ikke det lærte han angiveligt noget af, da han allerede en måned senere slog til mod den første af de syv piger, som han i 2020 blev kendt skyldig i at have blufærdighedskrænket.

Den 29-årige er indtil videre varetægtsfængslet til 19. maj.

Han nægter at have besiddet børneporno og at have sendt en onani-video til de to piger. Han erkender dog, at han har overtrådt sit forbud mod at kontakte børn under 18 år.

B.T. følger sagen.