Ikke på noget tidspunkt havde en ung kvinde tænkt sig at betale, da hun ved middagstid 1. oktober 2020 gik ind i en tattoshop i Odense for at få en brystpiercing.

Alligevel fik hun lavet en piercing til en værdi af 700 kroner, inden hun forlod stedet.

Det forklarede den 26-årige kvinde torsdag i Retten i Odense, hvor hun var tiltalt for i fire tilfælde at være løbet fra en regning på forskellige måder.

Den tiltalte erkendte sig skyldig i alle fire forhold.

To af forholdene gjaldt bedrageri, da den 26-årige kvinde ved to lejligheder havde givet udtryk for, at hun havde tænkt sig at betale, selvom det ikke var tilfældet.

Den ene gang var episoden med brystpiercingen, den anden gang var, da den 26-årige i maj 2020 fik klippet og farvet hår hos en frisør i Odense for en værdi af 2200 kroner.

Penge, hun altså ikke havde eller havde tænkt sig at betale.

Ifølge den 26-årige var grunden til, at hun havde fået en piercing og fået ordnet hår, at hun havde det svært og blandt andet var plaget af en depression og sin adhd-diagnose.

»Jeg har været ked af det og følt mig utilstrækkelig,« sagde hun i retten.

Derfor træf hun altså beslutninger, der skulle hjælpe hende på vej til at få det bedre.

»En rigtig dårlig vej, det erkender jeg,« sagde hun.

Den 26-åriges diagnoser var også en del af forklaringen på, hvorfor hun om natten den 9. januar 2020 havde kørt taxa fra Bjørnemosevej til Englandsgade uden at betale.

»Jeg har ptsd og kan ikke huske det,« sagde hun og forklarede desuden, at hun havde været meget fuld i situationen.

»Det var en spontan fuldemandsbeslutning – ikke noget planlagt,« sagde hun.

Ved en fjerde lejlighed – ti dage efter hun havde bedraget sig til en brystpiercing – begik den 26-årige tyveri, da hun sjal gulerødder, løg, hvidløg, kartofler, peberfrugt, tomat, citroner, lime, appelsiner og klementiner til en samlet værdi af 287 kroner.

Tyveriet skete om formiddagen ved en vejbod i Blommenslyst.

Under episoden var kvinden blevet opdaget af ejeren af vejboden,

»Det var en meget ubehagelig oplevelse,« sagde hun og forklarede, at ejeren blandt andet havde taget hendes solbriller, og at tyveriet skete, fordi hun ikke ejede kongens mønt.

Kvinden blev idømt 14 dages betinget fængsel, hvilket ifølge dommeren var »det allerbedst mulige udfald« som blev afsagt med en opfordring om at bruge chancen på at holde sit liv på ret køl.

Kvinden er to gange tidligere dømt for tyveri, men fortalte i retten at hun i dag er i gang med uddannelse og får rette benhandling for sine diagnoser.