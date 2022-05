En Oddset-kupon til en værdi af 800,00 kroner.

Det er, hvad en 20-årig mand skulle have truet sig til i en 7-Eleven i Odense, lyder det fra anklagemyndigheden hos Fyns Politi.

Mere præcist skulle røveriet ifølge sigtelsen have fundet sted den 30. april omkring klokken syv om morgenen ved 7-Eleven i Vestergade i centrum af byen.

Fredag blev den 20-årige så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Her fik manden fire ugers varetægtsfængsling.

Det fortæller anklagemyndigheden hos Fyns Politi til B.T.

I sigtelsen lyder det, at en forurettet blev truet til at betale for kuponen og desuden blev truet til ikke at anmelde forholdet til politiet.

Den 20-årige kærede dog varetægtsfængslingen til Landsretten, lyder det fra anklagemyndigheden.