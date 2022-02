Et mord, der er blevet begået på en parkeringsplads i Odense natten til søndag, trækker tråde til Jylland.

Det oplyser politiet, som også efterlyser vidner, der kan være behjælpelige med oplysninger om, hvad der er foregået.

Fyns Politi fik en anmeldelse om et skuddrab klokken 2.20 natten til søndag, og det viste sig, at det var en 19-årig mand, der havde mistet livet. Nu trækker sagen tråde til andre dele af landet.

For hvor den unge mand mistede livet på parkeringspladsen bag ved Netto og KFC på Nyborgvej i Odense, så er en bil, der er set i forbindelse med mordet, blevet stjålet i Randers, ligesom at nummerpladerne, der var sat på, er stjålet i Haderslev.

Folk har været forbi parkeringspladsen ved netto med blomster, efter en ung mand er blevet skudt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Folk har været forbi parkeringspladsen ved netto med blomster, efter en ung mand er blevet skudt. Foto: Presse-fotos.dk

Det skriver Ritzau.

Bilen blev stjålet i Randers 6. februar om eftermiddagen. Den holdt ved et badeland, som kaldes Water & Wellness Randers.

Og de tyske nummerplader, som den stjålne, røde Toyota Aygo, der blev spottet ved gerningsstedet, var forsynet med, har også vist sig at være stjålne.

De blev fjernet fra en sort Audi i Haderslev. Nummerpladetyveriet skete mellem 13. og 14. februar, da bilen holdt på Jomfrustien, oplyser politiet.

Den røde Toyota Aygo blev efter drabet stukket i brand på en parkeringsplads i et mindre skovområde på Grevelundsvej i Odense.

Vidner så derefter en mindre mørk personbil køre væk fra den afbrændte bil. Den havde retning mod Niels Bohrs Allé i den fynske by.

B.T. har været i kontakt med Fyns Politi, som oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har mere om sagen.

De kan ligeledes heller ikke svare på, om drabet er banderelateret. Man holder kortene tæt ind til kroppen af hensyn til efterforskningen, lyder forklaringen.

»Vi har ikke mere end det, der er sendt ud i pressemeddelelsen på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef Peter Vestergaard.

Til gengæld har flere politikredse været med til at hjælpe fynske efterforskere ved blandt andet at efterlyse vidner i deres kredse.

Hvis man har oplysninger om sagen eller har været vidne til noget, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.

Fyns Politi oplyser desuden, at man vil være meget til stede i Vollsmose og Korsløkke-kvarteret, som ligger lige ved siden af drabsstedet. Det vil man være for at skabe tryghed for borgere.