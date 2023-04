Lyt til artiklen

De fleste 16-årige bruger formentlig påskeferien på at sove længe eller tjene lidt ekstra på jobbet i Netto.

Men en 16-årig dreng fra Nordsjælland, som Midt- og Vestsjællands Politi anholdte lørdag, brugte sin påskeferie en smule anderledes, fremgår det af politiets døgnrapport.

Klokken 10 lørdag formiddag kørte den 16-årige galt i en stjålet personbil, da han ventede ved en togoverstrækning ved Stevns og i stedet for besluttede sig for at bakke væk fra overgangen.

Desværre ramte den unge dreng en anden bil, hvorefter drengen valgte at flygte fra ulykkesstedet.

I den forbindelse havde en borger kontaktet politiet. da han havde taget billeder af biltyveriet, der foregik ved et supermarked.

Ud fra billederne kunne det fastslås, at tyven kunne sættes i forbindelse med et indbrud i en stationsbygning i Hårlev, der foregik natten til lørdag klokken 01.20.

Her var tre personer, den 16-årige og to mænd på 19 og 20 år, blevet set gå rundt om stationsbygningen, mens de gik rundt og lyste med en lygte. De blev anholdt af politiet, der befandt sig i området og løsladt igen efter endt afhøring.

Politiet fandt efterfølgende den 16-årige på en adresse i Stevns, hvorefter han blev afhørt til sagen om færdselsuheldet, kørsel uden førerret og biltyveri.

Da det var overstået, blev han kørt tilbage til det opholdssted, hvor han normalt opholder sig.