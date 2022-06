Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kevin Magnussen sluttede Canadas Formel 1-grandprix som bageste mand. Max Verstappen tog sin sjette sejr i år.

Det så lovende ud inden løbet for Kevin Magnussen, da han sammen med resten af Formel 1-feltet søndag blev sluppet løs på Circuit Gilles-Villeneuve i canadiske Montreal.

Men selv om solen stod højt på himlen, blev det endnu en sort dag for Magnussen og Haas, der ellers havde store smil på læberne efter lørdagens regnvåde kvalifikation.

Magnussen og hans holdkammerat, Mick Schumacher, startede i femte og sjette position, men danskeren sluttede som nummer 17, hvilket var sidst blandt de kørere, der gennemførte løbet. Schumacher nåede kun at køre 20 omgange, før motoren i hans bil gik i stykker, og tyskeren måtte udgå.

Efter et mindre sammenstød med Lewis Hamilton allerede på første omgang måtte Kevin Magnussen i pit, og så havde han lange udsigter til en sjov slutplacering.

En besynderlig beslutning af Haas om ikke at hive Magnussen i pit i slutningen af løbet for at få friske dæk på hjalp ikke på danskerens muligheder.

Max Verstappen (Red Bull) vandt løbet og udbyggede sin føring i VM-stillingen. Carlos Sainz blev nummer to i sin Ferrari, mens Lewis Hamilton (Mercedes) tog tredjepladsen.

Det så på forhånd svært ud for Magnussen at holde fast i sin femteplads, men danskeren fik altså en særdeles uheldig start.

Efter sammenstødet med Lewis Hamilton besluttede Haas sig for, at danskeren kunne køre videre, men løbets stewards mente, at frontvingen skulle skiftes, fordi der var fare for, at noget ville rive sig løs. Magnussen blev derfor tvunget i pit.

Efter at alle havde været i pit mindst én gang, lå Magnussen på 15.-pladsen, mens hans holdkammerat var udgået. Det gode humør hos Haas var forduftet på kun lidt over 20 omgange.

Magnussen formåede at køre sig lidt frem, men en taktisk brøler af Haas-holdet betød, at danskeren endte med at sakke helt bagud.

Under en safety car-periode med omkring 20 omgange tilbage blev Magnussen som en af få ikke kaldt i pit for at få friske dæk på. Det betød, at han skulle køre de sidste omgange på meget gammel gummi, og Magnussen måtte se en håndfuld biler køre forbi.

I kampen om sejren så Max Verstappen længe ud til at være på vej mod en sikker triumf. Hollænderen havde pole position og stak af fra spids, da startskuddet lød.

Safety car-perioden i slutningen af løbet skabte dog samling i feltet og fornyet spænding i topkampen. Men Verstappen formåede med hiv og sving at holde Carlos Sainz bag sig på de sidste omgange, og så kunne hollænderen fejre sin sjette sejr i år.

Charles Leclerc startede næstsidst på grund af et motorskift, men Ferrari-profilen fik kæmpet sig op på femtepladsen.

Max Verstappen fører nu kampen om verdensmesterskabet med et hul på 46 point ned til sin holdkammerat Sergio Perez. Charles Leclerc er nummer tre med 49 point op til Verstappen.

Sæsonens næste Formel 1-løb er på den legendariske Silverstone-bane i Storbritannien 3. juli.

/ritzau/

Genoplev løbet i LIVE-bloggen herunder: