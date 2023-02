Lyt til artiklen

Med sin første optræden i fem år gjorde Rihanna det klart, at hun bestemt ikke har glemt, hvordan man starter en fest, under pauseshowet til Super Bowl.

... Og hvad sker der, når hele verden snakker om den samme ting? Der bliver produceret memes i massevis.

På trods af, at showet bød på en potpourri af flere af hendes største hit, et vildt sceneshow og et stort entourage af dansere, var det altså noget helt andet, der for alvor stjal showet: nemlig sangerindens babybule.

Kort efter showet bekræftede en repræsentant for Rihanna da også, at hun venter sit og rapperen A$AP Rockys andet barn – og da det kun er ni måneder siden, de to blev forældre for første gang, har internettet fået en del sjov ud af det.

Blandt andet er sangerindens dansere, som var iklædt hvide kedeldragter, blevet genstand for et meme omhandlende rapperens virilitet.

ASAP Rocky's sperm cells



pic.twitter.com/9LMcMlF5nr — Doc Rivers' Main Opp (@homebodymike) February 13, 2023

Derudover har folk hæftet sig ved A$AP Rockys kunstnernavn og påpeget, at der nok er en særlig grund til asap-delen. Asap står nemlig for 'as soon as possible' (så hurtigt som muligt, red.).

En anden, der fik smagt på sin del af rampelyset, var Justina Miles, som stod for tegnsprogstolkningen af Rihannas show, for det gjorde hun bestemt ikke halvhjertet.

Derudover foregik en del af 'Pon De Replay'-sangerindens 13 minutter lange show på platforme, som svævede flere meter over jorden. Det har fået flere til at tænke på Nintendo-spillet 'Super Smash Bros'.

Herunder kan du se en brøkdel af de dugfriske Rihanna-memes:

okay but Justina Miles the interpreter during Rihanna's Super Bowl performance?? she ATE this up #FentyBowl pic.twitter.com/3lHxeGsCR8 — henry (@henrydelrey) February 13, 2023

Rhianna's halftime performance stage: pic.twitter.com/ZUUwqaEaaI — The GRiZ Father (@MikeBrolumbus13) February 13, 2023