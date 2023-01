Lyt til artiklen

I 2019 blev William Shatner og Elizabeth Martin skilt efter 18 år som mand og kone.

Ifølge flere medier kostede skilsmissen skuespilleren 17 millioner kroner.

Men nu ser det ud til, at 91-årige Shatner alligevel får lidt glæde af 'sine' penge.

Han og 64-årige Elizabeth Martin er nemlig fundet sammen igen, skriver Mirror.

Elizabeth Martin er William Shatners fjerde kone, og han er kommet frem til, at livet simpelthen ikke er noget værd uden hende.

De to ankom sammen til en fest i Beverly Hills, som var arrangeret af John Travolta.

Her satte William Shatner ord på, hvorfor de to har besluttet sig for at slå pjalterne sammen igen.

»Min kone … hun er livsglæden. Hun bringer krydderi.«

Parret var dog ikke helt enig om, hvad for et krydderi Elizabeth Martin er. Shatner selv foreslog sennep, mens hun mente kanel.

Selvom skilsmissen i 2019 kostede William Shatner et tocifret millionbeløb, var det ikke noget, der gjorde større indhug i hans pengetank.

Skuespilleren menes nemlig at være god for en formue på mere end 600 millioner kroner.

Han ejer også fortsat 'Star Trek'-royalties. En serie, hvor han i sin tid spillede Kaptajn Kirk.