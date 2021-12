Der kan være danske kirkeklokker, der ringer, når den amerikanske skuespiller og komiker, Anziz Ansari skal giftes.

Han er nemlig blevet forlovet med sin danske kæreste.

Det skriver Page Six.

Den 38-årige komiker og skuespiller har adskillige tv- og filmroller bag sig, blandt andet Netflix-serien 'Master of None', som han har vundet flere priser for.

Afsløringen af forlovelsen kom onsdag fra Anziz Ansari, da han som en overraskelse optrådte på den anerkendte comedyklub 'Comedy Cellar' i New York.

Den glade nyhed blev mødt af et opbakkende publikum.

»Alle var super spændte og klappede meget,« fortalte en kilde til Page Six.

En anden berettede, at komikeren jokede med, at han ønsker, at hans fremtidige barn skal være mere indisk end dansk.

Den danske kvinde hedder Serena Skov Campbell og er retsmedicinsk dataforsker.

Til dagligt bor hun i London – ligesom Anziz Ansari.

Det er uklart, hvornår den amerikanske stjerne og den danske forsker begyndte at date, men i septemper 2018 blev de set sammen efter at have overværet en tenniskamp til US Open.

Serena Skov Campbell har siden været med amerikaneren i Indien, hvor hun mødte hans bedstemor.