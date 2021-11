Bjarne Madsens ishockeykarriere blev knust, inden den rigtig var kommet i gang, da han to dage efter at være udtaget til landsholdet i 1982 kom ud for en tragisk ulykke i en ishockeykamp.

På et splitsekund blev hans liv totalt ændret. Han blev lammet fra halsen og ned og dømt til et liv i kørestol. Men selv om det dengang 18-årige stortalent fra Vojens’ danske mesterhold ikke selv nåede at komme på landsholdet, så får hans søn, David Madsen, nu debut.

Den 22-årige forward fra Esbjerg Energy er udtaget til kampene mod Letland og Norge henholdsvis fredag 12. november i Frøs Arena i Vojens og lørdag 13. november i Granly Hockey Arena i Esbjerg.

»David har altid haft hockeyen i blodet, men vi har aldrig pacet ham frem. Han har valgt sin egen vej. Vi er stolte af, at han er nået dertil, hvor han er i dag,« siger Bjarne Madsen.

Bjarne Madsen blev i 1982 lammet efter en tragisk ulykke i en ishockeykamp. Fra sin kørestol driver han i dag en succesrig agentvirksomhed og har de fleste danske landsholdsspillere som sine klienter. Foto: Tommy Verting Vis mere Bjarne Madsen blev i 1982 lammet efter en tragisk ulykke i en ishockeykamp. Fra sin kørestol driver han i dag en succesrig agentvirksomhed og har de fleste danske landsholdsspillere som sine klienter. Foto: Tommy Verting

Ulykken ramte Bjarne Madsen i en kamp i Vojens Skøjtehal mod Herlev. I jagten på pucken kurede han med en modstander hængende på ryggen med høj fart ind i endebanden med hovedet forrest. Armene var låst, og hovedet og kroppen hamrede mod banden som en træstamme.

Livløs blev han liggende på isen, mens alle i skøjtehallen var i chok. I ambulance blev han kørt til sygehuset i Haderslev og derfra overført til Odense.

I dag driver Bjarne Madsen med stor succes en agentvirksomhed, Sports Management Group, som handler med ishockeyspillere i Danmark og udlandet. En stor del af de danske landsholdsspillere er blandt hans og samarbejdspartneren Morten Greens klienter.

David Madsen er en fysisk stærk, spilintelligent forward med et hurtigt antrit, lidt i stil med faderen.

David Madsen, til højre, har scoret i sidste sæsons semifinale mod Aalborg Pirates og tiljubles af holdkammerater fra Esbjerg Energy. Foto: Henning Bagger Vis mere David Madsen, til højre, har scoret i sidste sæsons semifinale mod Aalborg Pirates og tiljubles af holdkammerater fra Esbjerg Energy. Foto: Henning Bagger

Han startede karrieren i Vojens og rejste som 16-årig til Canada, hvor han gik på hockeyakademi et år, inden han via juniorhockey i Växjö og Malmø i 2019 kom til Esbjerg Energy.

»For mange er landsholdet en drøm, og efter at have spillet på U16-, U18- og U20-landsholdene er jeg stolt af, at jeg nu kan den trække seniorlandsholdets trøje over hovedet. Det er noget helt andet,« siger David Madsen.

»Vi er flere nye, unge spillere, som kender hinanden fra juniorlandsholdene, der nu får chancen. Overrasket? Ja, lidt, men dejligt, at der bliver lagt mærke til en,« siger David Madsen.

For David Madsen er landsholdsdebuten ekstra speciel. Den finder sted i Vojens, hvor det hele startede.