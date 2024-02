Bjarne Madsen, Vojens, Danmarks førende ishockeyagent og en stor og elsket personlighed, er død. Han blev 59 år.

»Et forbillede og et lysende eksempel på, hvordan man på trods af svær modgang kan vælge og beslutte sig for et godt liv,« skriver administrerende direktør i SønderjyskE Ishockey, Klaus Rasmussen.

Stortalentet Bjarne Madsen var 18 år og stod over for landsholdsdebut, da han 10. november 1982 i en kamp i Vojens Skøjtehal mod Herlev ved en tragisk ulykke blev lammet fra halsen og ned. På et splitsekund blev han dømt til et liv i kørestol.

I jagten på pucken gled han med stor fart ind i endebanden med hovedet forrest og med en modstander hængende på ryggen. Armene var låst, så kan ikke kunne tage fra i det voldsomme sammenstød. Han blev liggende livløs på isen. Alle i skøjtehallen var i chok.

I 1997 blev Bjarne Madsen ishockeyagent på fuldtid. Han var højt værdsat og respekteret ikke blot i Danmark, men også i mange af de største hockeynationer. Således havde han flertallet af de danske landsholdsspillere blandt sine klienter.

I et interview med B.T. i oktober 2022 fortæller Bjarne Madsen om sit liv.

»Min familie betyder alt for mig. ALT. Mine forældre og søskende har været enestående. Uden deres støtte havde jeg ikke været den person, jeg er i dag. Jeg havde heller ikke opnået de erhvervsmæssige resultater. Min egen lille familie, Janne og vores søn David (spiller på Sønderjyskes Metal Liga-hold, red.), har givet mig 100 procent opbakning og muligheder for at udføre mit arbejde på bedst mulig måde. Det har været dejligt at følge Davids kamp for en hockeykarriere. Jeg er vanvittig stolt af ham både som menneske og den måde, han har tacklet sin karriere på,« siger han.

»Som agent arbejder jeg på det europæiske marked. Jeg føler, jeg er rigtig dygtig til at bruge det kæmpe netværk, jeg gennem årene har opbygget. Nu hvor jeg i 2022 solgte mit firma, SMG, til det danske sportsagentur People in Sport, har jeg fået et større indblik i den store sportsverden og ser mange ting, som vi også kan benytte i vores ishockeyafdeling.«

Spilleren med landskamprekorden, Morten Green (316 landskampe og 19 VM-turneringer i træk), kom for seks år siden ind i firmaet.

»Det er det bedste, der er sket os. Morten er en fantastisk ambassadør for hockeyen. Han er respekteret overalt og et enestående menneske. At få Morten ind i firmaet betød en helt anden gejst for mig. Vi supplerer hinanden og arbejder godt sammen. Det er en af vores styrker.«

Om sit liv i kørestol har Bjarne Madsen sagt i et interview med B.T.:

»Det er forkert at sige, at jeg har et drømmeliv, men jeg har et drømmejob. Jeg er så tæt på hockeyen, som man overhovedet kan være uden selv at spille. Jeg er i en spændende branche og har et aktivt liv og en dejlig familie. Selvfølgelig tænker jeg tit på, hvordan mit liv kunne have set ud. Men jeg er ikke bitter. Det drejer sig om at få det bedst mulige ud af den situation, men befinder sig i. Jeg har lært at sætte pris på ting, andre måske tager for givet.«