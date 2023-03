Lyt til artiklen

Samarbejdet mellem NRK og den skandaleombruste influencer Sophie EliseIsachsen er nu fortid.

Det bekræfter Nora Collective i en pressemeddelelse, skriver Dagbladet. Sophie Elise var løst ansat som vært på podcasten 'Sophie og Fetisha' hos NRK.

'Sophie Elise og Fetisha Williams har besluttet at opsige deres podcast-aftale med NRK,' lyder det i pressemeddelelse, hvor førstnævnte uddyber:

»NRK har ønsket, at den nuværende aftale ændres på en måde, der sætter stærke begrænsninger for vores øvrige kommercielle aktiviteter. Jeg har hverken lyst eller mulighed for at lukke resten af ​​min virksomhed for at redde NRKs omdømme, og vi ser os derfor nødsaget til at afslutte samarbejdet.«

I pressemeddelelsen fortæller Sophie Elise desuden, at beslutningen om at stoppe samarbejdet er en »velovervejet« beslutning, og at tiden med NRK har været »lærerig og udviklende«.

Sophie Elise og Fetisha Williams finder det dog påfaldende, at NRK pludseligt ville stille andre krav til dem end til andre NRK-profiler, der også har kommercielle projekter i gang, mens de arbejder for NRK.

De seneste uger har debatten raset omkring influenceren, efter hun delte et billede på sin Instagram af sig selv og veninden Nora Hauklund, der holdt en lille pose med hvidt pulver.

Det affødte et utal af klager og en massiv shitstorm til influenceren.

Mens Nora Hauklund, der desuden er svigerdatter til den norske kronprinsesse, har forholdt sig tavs, tog Sophie Elise bladet fra munden og kommenterede i sidste uge sagen på sin profil.

»Jeg skulle poste flere billeder, som jeg ofte gør. Jeg lagde ikke særligt mærke til hvert enkelt billede. Jeg så billederne på afstand og valgte dem. Da jeg blev gjort opmærksom på billedet, fjernede jeg det med samme. Kun tre minutter efter. Udgivelsen er mit ansvar, og det sker ikke igen,« lød det da fra den omdiskuterede influencer.