Det er 11 år siden, at skilsmissepapirerne blev underskrevet. Nu afslører skuespilleren David Arquette, hvorfor han og ekskonen, Courteney Cox, måtte give op på ‘til døden jer skiller’.

I et interview med talk showværten Andy Cohen, bliver Arquette spurgt til forholdet mellem ham og ‘Friends’-stjernen. Det skriver The Hollywood Reporter.

Da David Arquette bliver spurgt, om han nogensinde følte sig ‘underlegen’ eller ‘mindre som en mand’ på grund af Coutney Cox’ succes, svarer ‘Scream’-skuespilleren ærligt:

»Ja, helt klart.«

David Arquette og Courtney Cox på den røde løber i 2002. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER Vis mere David Arquette og Courtney Cox på den røde løber i 2002. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER

»Det er svært. Jeg mener, jeg har nogle af de her traditionelle mandeting, hvor jeg for eksempel gerne vil være den, der inviterer og betaler regningen. Du ved, være forsørgeren.«

Den rolle var svær at finde plads til i ægteskabet, forklarer han:

»I skuespillerverdenen kører du generelt altid i den her rutsjebane mellem ‘popularitet’ og ‘ude af stand til at få et job’…. Når du så sammenligner dig selv med én, der er på toppen af tv’s ikoniske verden – så er det hårdt,« siger han i interviewet.

Da parret mødtes i den første ‘Scream’ film i 1996, var deres karrierer nogenlunde på niveau. Men mens Courteney Cox, som en del af holdet bag 'Friends', fik kæmpe succes, er David Arquettes karriere fortsat i et noget mere adstadigt tempo.

Parret blev gift i 1999, da ‘Friends‘-succesen var på sit højeste og det skabte ifølge Arquette problemer tidligt i forholdet. Problemer, der blandt andet handlede om, at han tillod udefrakommende ting at influere på, hvordan han havde det med sig selv, fortæller han i programmet.

I 2004 fik parret datteren Coco, men otte år senere blev de skilt.

Siden har den i dag 51-årige skuespiller arbejdet med sig selv og hviler nu mere sikkert i, hvem han er.

Han er blevet gift igen, denne gang med Christina McLarty, som han har to børn med, mens Courteney Cox er kæreste med Snow Patrol-sangeren, Johnny McDaid.