Kendisparret Jay-Z og Beyoncé skal flytte. De har købt nyt hus, og det er ikke et hvilket som helst hjem, de har anskaffet sig.

Først og fremmest er det et arkitektonisk mesterværk.

Og så er det det dyreste hus, der nogensinde er solgt i Californien, lyder meldingen fra TMZ.

Priser på huse er ikke det, der bliver talt højest om i Hollywood, men TMZ citerer kilder i ejendomsmæglermiljøet for, at parret har betalt omkring 200 millioner dollar for deres nye hjem.

Jay-Z var den første til at lykønske sin kone, Beyoncé, da hun i februar vandt en Grammy for bedste Dance/Electronic Music Album med albummet 'Renaissance'. Nu kan de ønske hinanden tillykke med deres nye hjem.

Det svarer til 1,4 milliarder danske kroner.

Selvom det lyder som en voldsom pris, har parret angiveligt fået en klækkelig rabat. For villaen, var oprindeligt udbudt til en pris på 295 millioner dollar.

Hvad får den 41-årige R&B sanger, designer og skuespiller og hendes 53-årige musiker og investor-mand, så for 1,4 milliarder?

Udover udsigt over Stillehavet og – selvfølgelig – direkte adgang til stranden, så får parret og deres tre børn Blue Ivy Carter, Rumi Carter og Sir Carter også 2000 kvadratmeter.

Beyoncé og Jay-Z's nye hus er det grå hus midt i billedet.

Villaen betegnes som en arkitektonisk perle tegnet af den japanske arkitekt Tada Ando, der også er mesteren bag et hus, som Kanye West tidligere har købt i Malibu.

Arkitekten er berømt for sine betonhuse.

Det har taget den tidligere ejer 15 år at blive færdig med huset som stjerneparret nu kan kalde deres.