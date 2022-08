Lyt til artiklen

Hører du svensk 'gak ud'-musik, når du kører i tog, og er du den ekstroverte type?

Så kan det meget vel være dig, Johannes fra Holstebro leder efter.

Det fortæller han i B.T.s efterlysningspodcast 'Helt væk'.

»Det, der stadig nager mig sindssygt meget, er, at jeg ikke har nogen idé om, hvem jeg har snakket med, fordi vi begge har haft corona-maske på,« fortæller han om det skelsættende møde, som fandt sted helt tilbage i oktober 2020.

Her hoppede Johannes på et tog fra Holstebro for at besøge en ven i Mørkøv, da han en halv time inden Holbæk fik selskab af en pige.

Han hørte musik og sad og rokkede lidt med, da de to rejsende faldt i snak.

»Så siger hun bare ud af det blå: 'Skal vi ikke bytte hovedtelefoner?' Jeg får bare et chok, men er sådan: Okay'. Og så spiller vi bare noget musik for hinanden i 20-30 minutter,« siger han.

»Jeg spillede et nummer, der hedder 'Fountain of Good Fortune' af Rolling Blackouts Coastal Fever, sådan noget indierock, og spiller sådan noget rigtig oldschool 90er-hiphop. Hun spiller for mig et meget sært projekt skabt af en svensk producer, som har lavet et helt syret album med alle mulige forskellige lyde. Sådan et 'gak ud'-album.«

De nåede ikke at snakke om meget andet end musik, så derfor har Johannes ikke så meget at gå efter i sin eftersøgning af pigen, som dog nåede at fortælle, hun hed Clara.

Foruden mundbindet havde hun hat på. Johannes husker ikke, hvad han selv havde på, men bar formentlig et lilla mundbind eller et hvidt med hjerter på.

Johannes har kontaktet 'Helt væk', fordi han gerne vil finde Clara, som han mødte i et tog for knap to år siden. Foto: Privat

Når Johannes gerne vil finde Clara igen, skyldes det blandt andet, at han syntes, det var fedt at møde en person, som turde tage kontakt til en fremmed på den måde.

Herudover følte han, de klikkede godt.

»Jeg kunne godt tænke mig at snakke musik med hende igen. Det er ikke, fordi jeg havde en eller anden tanke om, at jeg skal date hende – jeg har også en kæreste. Jeg følte bare, der var et venskab, som lå og ulmede i noget musik. Det er ikke så mange, jeg har kunnet snakke om det med på den måde,« siger han.

Jeg havde en vild god oplevelse, så jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvem det var. Det er rart for mig lige at få sat ansigt på.«