»Du lukker bare bøtten, mand.«

Har du været på TikTok for nylig, er du formentlig stødt på den grove sætning, der nærmest er blevet det nye 'rødgrød med fløde', som man får udlændinge til at sige.

Dog med det lille tvist, at udlændingen bildes ind, at det betyder: 'Du er meget smuk'.

Nu fortæller manden bag sætningen, hvordan han skabte en trend, der er gået så viralt, at folk får afarter af 'luk bøtten' tatoveret på kroppen.

»Vi er syv knægte, der tager til Magaluf. Vi skal ned og save os midt over – vi skal bare ned og have samleje med et par piger,« starter Oscar Stilling Schwartz kækt sin fortælling i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Den 21-årige nykøbingenser har set en fyr på TikTok, som ofte siger: 'Luk bøtten'. Og jo mere han går og tygger på ordet, des sjovere bliver der. Derfor bruger han store dele af turen på at bede kammeraterne om at 'lukke bøtten'.

En aften er han sammen med en kvinde, og efterfølgende får han lyst til at lave en video med hende.

»Og jeg har bare haft lyst til at sige: 'Luk bøtten' i lang tid, fordi jeg har haft det på hjernen hele ugen. Og så laver jeg den video,« siger Oscar Stilling Schwartz om videoen, som du kan se over artiklen.

Her kan man også høre, at han efterfølgende forklarer hende, at: 'It means that you look very gorgeous.'

Og den del er siden gået viralt. For efter at den 21-årige bagmand lagde videoen på TikTok, har flere unge ferierende danskere gjort ham kunsten efter.

I 'Helt væk' fortæller vært og instagrammer Anders Hemmingsen, at han det seneste stykke tid har modtaget 10-20 videoer om dagen af trenden. Herudover er det væltet ind med billeder og videoer af folk, der har fået tatoveret: 'Du lukker bare bøtten, mand' på alt fra ben til underlæber.

Herudover har han fået tilsendt en video, hvor musikeren Navid får hele sit koncertpublikum til at råbe sætningen.

Oscar Stilling Schwartz har også mærket sætningens popularitet. Han oplever nemlig, at folk stopper ham for at få taget videoer, hvor de siger det sammen.

»Jeg er røvhamrende træt af den sætning efterhånden,« siger han.

Alligevel kan han oplyse, at han selv skal have den tatoveret om godt en uge.

