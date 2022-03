Rasmus Lauge var et af de helt store samtaleemner under EM i januar – og det har den danske stjerne også været efterfølgende.

Men debatten har ikke handlet om det, som bagspilleren drømte om, før han gjorde slutrundecomeback efter at være gået glip af Danmarks VM-guld og OL-sølv på grund af en alvorlig knæskade.

Lauge formåede ikke at ramme det verdensklasseniveau, han viste før sin skade, og derfor har kritikken været hård fra flere sider.

I debatprogrammet 'Håndboldlogen', hvor Joachim Boldsen, Ian Marko Fog og Christian Dalmose udgør panelet, har man sågar diskuteret, om landsholdet er bedre uden Rasmus Lauge.

Men det giver Lauge ikke ret meget for.

»I forhold til det sted, jeg var på det tidspunkt, så tror jeg, jeg skal være god ved mig selv og sige, at det var sgu et fint EM fra min side,« siger han og fortsætter:

»Det er folk, som sidder og ikke rigtig ved noget om det. Det er jo fair nok, at de er såkaldte eksperter. Men det er bare deres holdninger – de ved ikke, hvad jeg har gennemgået for at komme tilbage til det her niveau. Du kan ikke tage ret mange spillere, som har været ude for så mange uheld, som jeg har, som stadig kommer tilbage. Som stadig spiller i en topklub i Europa og har en store rolle, og som stadig kommer tilbage på landsholdet,« lyder det fra Lauge, før han tilføjer:

»Det er heldigvis ikke noget, jeg forholder mig til. Det er så fint, de kan sidde der og kloge sig. Jeg er ligeglad. Det er op til Nikolaj at vurdere, om han synes, holdet er bedre med eller uden mig.«

Rasmus Lauge ses her i nederlaget til Spanien i semifinalen. Både Lauge og Danmark fik oprejsning i bronzekampen, hvor man sikrede sig medaljer med en sejr over Frankrig. Foto: BERNADETT SZABO

Og det har landstræner Nikolaj Jacobsen så gjort – og han ryster overhovedet ikke på hånden, når det handler om Rasmus Lauge.

Derfor er bagspilleren også udtaget til denne uges samling, hvor Danmark spiller Golden League.

»Nu ser jeg ikke den der loge … Men er der plads til Rasmus Lauge på det danske landshold? Det synes jeg helt bestemt, der er. Det beviste han også til EM. Han er fuldt ud berettiget til at være med på landsholdet,« fastslår Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren påpeger, at omgivelserne er nødt til at have realistiske forventninger til Lauge efter den korsbåndsskade, som kostede ham ni måneders pause.

»Havde man forventningen om, at man til EM skulle se Rasmus-udgaven fra VM i 2019, så var det uretfærdigt. Det hele blev skruet op af, at både holdet og Rasmus i en træningskamp mod Norge (før EM, red.) spiller rigtig, rigtig godt – det sendte nok forventningerne højere op, end hvad godt var.«

»Men jeg synes stadig, Rasmus gjorde det rigtig godt til EM. Han var god i kontrafasen, og han dækkede rigtig godt op. Så han var også vigtig for vores balance, fordi vi ikke behøver skifte lige så meget ud, når han er inde.«

»Så kunne man godt se, at Rasmus endnu ikke har spillet så meget angreb hos Veszprem, og det er der, han skal lægge på fremadrettet. Men han har været væk i lang tid, så det er ikke noget, der bare kommer i løbet af en dag. Det er også derfor, han er med her til Golden League – fordi vi skal have ham helt med igen,« siger Nikolaj Jacobsen med henvisning til, at mange af de øvrige danske stjerner har fået en pause til denne samling.

Hovedpersonen selv mener også, at man bør tage hans skadeshistorik med in mente, når man fælder dom over ham.

For én ting er, at man efter sådan et forløb skal finde kampformen og timingen med holdkammeraterne, men den mentale del fylder mindst lige så meget.

Og det er uanset, hvor mange gange man har prøvet det, forklarer Rasmus Lauge, der nu har været igennem tre alvorlige knæskader i sin karriere.

»Jeg tror ikke, folk er helt med på, hvor hårdt det er at komme tilbage efter sådan en skade. Det er absurd hårdt og mega svært både fysisk og psykologisk – det er en af de sværeste ting inden for sportens verden. Og nu er det desværre tredje gang, jeg skulle igennem det.«

»Og det bliver ikke nemmere med de mentale blokeringer og barrierer, der kommer efter sådan en skade: ‘Kan jeg lave den her finte? Holder knæet til det? Er det sikkert nok?' De tanker skal man også komme sig over.«

»Det tager bare lang tid at komme helt tilbage, og samtidig stræber jeg altid efter at blive bedre, så det er jo heller ikke nok for mig at nå det niveau, jeg havde inden skaden. Måske rammer jeg det niveau, jeg gerne vil, i den her sæson. Det håber jeg for alt i verden – men måske kommer det først i næste sæson. Så jeg er ikke tilfreds endnu, men jeg er på vej, og jeg synes, jeg har et godt sted at arbejde mig videre fra, når Nikolaj kan bruge mig på landsholdet, og når jeg er tilbage i en stor rolle i Veszprem,« siger Lauge.