For Rasmus Lauge er krigen i Ukraine tættere på end for så mange andre i Europa.

Den danske landsholdsstjerne bor nemlig til daglig i nabolandet Ungarn.

Og selvom Rasmus Lauge bor i den vestlige del af Ungarn, mens grænsen til Ukraine er mod øst, så fylder situationen alligevel mentalt.

»Vi kan jo næsten ikke komme længere væk fra grænsen, når vi bor, hvor vi gør i Ungarn, men omvendt har vi stadig kun fire-fem timer i bil til der, hvor der er krig og ødelæggelse. Det gør noget psykologisk, at man er i et naboland, og på den måde er det virkelig tæt på. Så bliver det lidt mere virkeligt,« siger Rasmus Lauge, der bor i Ungarn med sin kone Sabrina og parrets to børn.

Han understreger dog, at deres dagligdag ikke er påvirket af krigen i Ukraine.

»Det er jo nogle gange forfærdeligt at skulle sige, men ens dagligdag fungerer, som den altid har gjort. Og det har jeg det utroligt dårligt med at sige. Men det er jo sådan, det er. Og som almindelig lægmand kan man jo ikke gøre fra eller til,« siger Lauge.

Sammen med holdkammeraterne i Veszprem har danskeren dog forsøgt at give en hjælpende hånd til de ukrainske flygtninge.

Spillerne i den ungarske storklub besluttede sig nemlig for at lave en indsamling i omklædningsrummet.

Herefter gik de selv i supermarkedet efter at have rådført sig med nogle nødhjælpsorganisationer omkring, hvad der ville være den største hjælp for dem, der flygter fra det krigshærgede land.

»De (nødhjælpsorganisationerne, red.) forklarede, hvad der var mest brug for, og så købte vi det – bleer til børn, børneartikler, voksenartikler osv. Og så var der et par stykker fra holdet, som kørte til grænsen og afleverede tingene i en af de lejre, hvor flygtningene kommer til. Forhåbentlig er der nogle, der har kunnet bruge det til noget,« siger den danske landsholdsspiller.