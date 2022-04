De danske landsholdsspillere blev efterladt i chok, da det kom frem, at Mikkel Hansen var blevet ramt af en blodprop efter en knæoperation.

Det fortæller Niklas Landin, som har været i kontakt med den danske stjerne.

»Det var et kæmpe chok. Det virkede også på ham som om, det var et chok, at det lige ramte ham,« siger landsholdsanføreren og fortsætter:

»Men da jeg snakkede i telefon med ham et par dage efter, virkede han egentlig meget klar og det virkede som om, det hele var faldet lidt til ro, og undersøgelserne var gode. Og så var der børneskrig i baggrunden, kunne jeg høre, og det plejer jo at være et positivt tegn,« siger Niklas Landin med et smil.

Også Henrik Møllgaard har talt i telefon med Mikkel Hansen, som han tidligere har spillet sammen med i Paris Saint-Germain.

»Jeg talte med ham efter selve operationen, hvor alt virkede som om, det var gået fint. Og så har jeg selvfølgelig talt med ham igen efter det her (blodproppen, red.). Jeg tror, han har været mange ting igennem - både familiært og følelsesmæssigt. Og så skal det rykke en lille smule i baggrunden, hvor ærgerligt det egentlig er at slutte ti år i PSG på den her måde. I forhold til kone og børn så kan det jo være fuldstændig ligegyldigt, at det bliver en lidt lad afslutning på ti fantastiske år i PSG,« siger Møllgaard og tilføjer:

»Det ville han selvfølgelig gerne have gjort på en anden måde. Men det kunne også være endt helt anderledes for ham og for dem.«

Det var d. 22. marts, at Paris Saint-Germain meddelte, at Mikkel Hansen var blevet ramt af en blodprop i lungerne efter en knæoperation.

Den franske storklub kunne samtidig fortælle, at det ville holde Mikkel Hansen væk fra håndboldbanen i op til seks måneder, og at han med sikkerhed havde spillet sin sidste kamp for pariserne.

Mikkel Hansen vender i næste sæson hjem til dansk håndbold og storsatsende Aalborg.

Landsholdet - uden Mikkel Hansen - er i denne uge samlet for at spille to testkampe mod Polen og Sverige.