Joachim Boldsen kom op i det røde felt, da han torsdag kommenterede Champions League på TV3 Max.

Den tidligere landsholdsstjerne sad bag mikrofonen, da norske Elverum og THW Kiel mødte hinanden - og her blev en nordmand genstand for Boldsens vrede.

Det var højre backen Stig-Tore Moen Nilsen, som har en fortid i danske GOG, der fik en bredside fra Joachim Boldsen, da han brændte på tomt mål (du kan se situationen i videoen øverst i denne artikel).

»Hvor er det dumt… Hvor er det dumt. Der render tre af hans medspillere rundt i en kontra - han kan bare lægge den op til en af dem.«

»Det er ét: Dårligt. To: Dumt. Tre: Ufatteligt urutineret,« lød fra Boldsen, før han fortsatte:

»Prøv at se der en gang… De løber der… De løber lige der! Du kan bare lægge den op til en af de to. Tre, faktisk.«

»Nej nej, jeg tager satset med verdens højeste skud på mål. Og så… Altså... Hvad er det dog han tænker på!?« lød det fra ekspertkommentatoren.

Selve kampen endte THW Kiel med at vinde 31-30, efter de var i store problemer undervejs mod de undertippede nordmænd.

Faktisk spillede Elverum sig frem til en stor chance på Niklas Landin i Kiel-målet i de døende sekunder, men de brændte og missede muligheden for at snuppe et overraskende point.