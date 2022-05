Godt nok kribler og krabler det i langt mindre omfang, end det har gjort, men der vrimler stadig med liv i skovbund, træstammer og åløb.

Det fejrer Odense i weekenden 21. og 22. maj i anledning af, at det søndag er International Biodiversitetsdag.

I den forbindelse er der rig mulighed for at møde flagermus, fugle og insekter – og selvfølgelig de nørdede biologer, ornitologer og insektelskere, der holder øje med dem.

Jagt en jæger

I Danmark findes 17 flagermusearter, og lidt under halvdelen af dem er ret almindelige. Biolog Lasse Jacobsen inviterer lørdag aften klokken 21.15 til 22.30 på tur blandt flagermusenes flaksen. (Arkivfoto)

Flagermus har en helt særlig evne til at orientere sig gennem lyd og ekko, og derfor er de eminente til at jage om natten.

Alt det og meget mere ved biolog og ph.d. Lasse Jacobsen fra Syddansk Universitet, som lørdag den 21. maj klokken 21.15 til 22.30 vil fortælle om de 17 forskellige flagermusearter, der findes i Danmark.

Håbet er, at det desuden bliver muligt at høre flagermusene og se dem jage. Turen begynder foran ishuset ved Fruens Bøge.

Lok insekter frem af mørket

Natflyvende insekter lokkes af lys, og indimellem havner de i edderkoppens spind. Det er dog ikke målet, når Entomologisk Selskab for Fyn holder såkaldt lyslokning i Kohaveskoven lørdag den 21. maj fra klokken 21.30 til 23.00.

I Kohaveskoven er der insekter i massevis, og klokken 21.30 til 23.00 lørdag den 21. maj har den fynske insektforening Entomologisk Selskab for Fyn tænkt sig at lokke insekterne frem af mørket.

Midlet til at nå det mål er først og fremmest generatorer og lystårne, og hvis det ikke kan gøre det, kan det være, natsværmerne bider på sukkerlokning med rødvinssnore.

Hvis vejret er til det, er målet at holde ud det meste af natten. Hvis det blæser eller regner for meget, bliver ekskursionen derimod aflyst.

Mødested er Parkeringspladsen på Grevenlundsvej.

Lyt til en sjælden blåhals

Bispeengen i Odense er tilholdssted for næsten alle fuglegrupper, lige fra vadefugle til småfugle.

Ligesom der er masser af fisk i Odense Å, er der også rigeligt af snart sagt alle slags fugle på Bispeengen.

Men efter 100 års fravær er en helt særlig gæst vendt tilbage til Bispeengen, nemlig den sjældne sydlige blåhals, som ynglede på stedet i 1800-tallet.

Søndag morgen fra klokken 6 til 8 drager Kurt Due Johansen fra Dansk Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk forening ud på en morgentur fuld af fuglefløjt.

Mødestedet er p-pladsen ved Odins Bro.

Hør om særlige arter i et særligt område

Der findes mange særlige arter omkring Tarup-Davinde, som tidligere blev brugt til råstofudvinding. Arkivfoto.

Et af de måske rigeste og mest særlige naturområder omkring Odense er Tarup-Davinde, som tidligere har været brugt til råstofudvinding.

Derfor er der nu specielle naturtyper, som bidrager med vigtige arter.

Både naturen og arterne vil naturvejleder Henrik Kalckar vise frem søndag formiddag fra klokken 9 til 11, hvor der muligvis vil være sjældne vandfuglearter.

Kom på tur med selverklæret supernørd

Ud over at være kendt for sine formidlingsevner som biolog og naturnørd er Vicky Knudsen også kendt fra Vild med Dans, hvor hun var deltager i 2020.

Biolog, ornitolog og naturformidler Vicky Knudsen er helt vild med naturen og tøver ikke med at kalde sig selv for nørd.

Det udfolder hun blandt andet i P1-programmet Vildt Naturligt, hvor hun sammen med Johan Olsen går på opdagelse i naturen og dyrelivet omkring os.

Søndag klokken 13 holder hun oplæg på Engen i Fruens Bøge, og bagefter tager hun tilhørerne med på en lille tur rundt i skoven for at se på biodiversitet og skovens insektliv og planter.

Derudover er der flere biodiverse arrangementer i Odense, som kan findes her.