»Skal jeg fortsætte med mit fastforrentede lån med den usandsynlig lave rente? Skal jeg sælge mine værdipapirer? Og hvornår stopper gaspriserne deres himmelflugt?«

Spørgsmålene er mange for tiden.

Og svarene er om muligt endnu flere.

For krigen i Ukraine og den deraf følgende usikkerhed i verden skaber ubalance på markederne og usikkerhed i mange familier.

Søren Skjøth, der er partner og rådgiver i F10 Finansrådgiver, som tilbyder uafhængig og uvildig rådgivning til erhvervskunder og private, oplever ekstra mange spørgsmål fra kunderne i øjeblikket.

»Vi har oplevet masser af kriser tidligere. Fælles for dem alle er, at de medfører kursfald, og det går op igen. På et tidspunkt,« fortæller Søren Skjøth.

Han oplever, at de spørgsmål, der kommer, kredser sig om tre emner: Huslån, investering og de stigende energipriser. Det er vanskeligt at rådgive skråsikkert, men Søren Skjøth vover alligevel pelsen og kommer med nogle generelle råd.

Renterne stiger, men hvilken betydning har det for mit huslån? Er det toppen at have et fastforrentet lån? Og er det helt skidt med fleksibel rente?

Husejerne skal gøre sig klart, hvad de i best case kan få ud af at lægge lånet om. Og hvad de i worst case kan tabe på det. Og om man kan tåle det tab, uden det slår hul i økonomien?

»Det har jo været rasende godt for dem, der har et fastforrentet lån på eksempelvis en halv eller en hel procent, der kan barbere en stor del af gælden ved at lægge om,« lyder det indledende fra Søren Skjøth.

»Men man skal huske at holde sig for øje, at det, du sparer på restgælden i dag, kommer du til at betale i højere husleje på sigt, fordi renten er højere.«

Det er altså vigtigt at gøre sig klart, hvilken risiko man er klar til at løbe.

»Jeg synes, det ser interessant ud at konvertere for dem, der har et fastforrentet lån til en lav rente.«

»Overvej at lægge lånet om. Som minimum bør man få banken eller en uvildig rådgiver til at lave nogle beregninger,« lyder rådet fra Søren Skjøth.

Skal jeg sælge eller skal jeg beholde? Falder det mere? Og skal jeg sælge nu?

»Efter et super godt år sidste år har tonen fået en anden lyd, hvor kurserne er faldet på aktier og obligationer,« forklarer Søren Skjøth.

Helt overordnet lyder hans råd, at hvis du skal bruge dine investerede penge på kort sigt, så kan der være en fordel i at sælge. Hvis du har det lidt længere lys på, så slå koldt vand i blodet.

»Overordnet, så anbefaler vi, at man holder fast i sin risikoprofil og beholder det, man har. Ingen kender morgendagen. Men skal du bruge penge nu her, så er det måske bedre at få dem solgt.«

Et sidste emne, der optager en stor del af Søren Skjøths kunder, er de stigende energipriser.

»Det er et kæmpe issue for især kommende boligejere. Hvis du eksempelvis kigger på en bolig med gasfyr, så er det en ret væsentligt faktor.«

Også i den situation er man er nødt til at forholde sig til det i det enkelte tilfælde.

»Der er ingen, der har en krystalkugle. Det vigtige er at få belyst både forsiden og bagsiden af medaljen. Og så må man gøre sig risikoen klar.«