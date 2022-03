1. Poesi på højt niveau

Poeter kan godt bare være nogle kulturradikale kunsttyper i baretter, der fortæller en helt masse historier, man ikke har bedt om, fra dengang de var et semester i Paris.

Men heldigvis er der meget mere at hente i denne form for lyrisk verden, end man måske lige tror.

Lørdag har du mulighed for at blive overbevist om det, når der holdes DM i poetry slam i studenterhuset.

Du kan læse mere om finalisterne og købe billetter gennem deres Facebook.

2. Fest, farver og store armbevægelser

Kast lidt ekstra glitter på din lørdag, og tag til drag fest på Aalborg Streetfood.

En masse fabelagtige drag queens fører sig frem blandt de besøgende og giver show med alt fra dragoptrædener til rap.

Og for at det ikke skal være løgn, kan du selv få lov til at blive en del af det hele, når showet senere på aftenen udvikler sig til at blive én stor fest.

Læs mere om det hele på Facebookbegivenheden.

3. Ny superhelt i byen

Har du tre ledige timer og en meget tålmodig blære?

Så tag ind og se den nye Batman-film i biografen. Skal man stole på anmeldelserne, er den flere timer lange superheltefilm et kig værd.

Hollywood-kometen Robert Pattinson, der blandt andet er kendt for 'Twilight'-filmene og actiondramaet 'Tenet', indtager rollen som superhelten. Stjernen Zoë Kravitz, der er datter af musiker Lenny Kravitz, er den nye Batwoman.

Filmen er at finde i biografer over hele landet.