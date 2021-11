»VM? Det ser godt ud!«

Max Verstappen var som sædvanlig ultra-cool, da han efter Mexico Citys Grand Prix steg ud af sin Red Bull-Honda.

Han havde domineret løbet fra start til mål, og afgørelsen faldt reelt allerede på de første meter. Valtteri Bottas (Mercedes) kom dårligt afsted, og med en god start fra anden række og en aggressiv manøvre mod Lewis Hamilton (Mercedes) i første sving kunne Verstappen tage føringen.

En time og 38 minutter senere kørte han i mål næsten 17 sekunder foran Hamilton, der på de sidste omgange kom under massivt pres af Sergio Perez i den anden Red Bull-Honda.

Max Verstappen tog føringen ind i første sving i Mexico Citys Grand Prix, og dominerede derfra resten af eftrermiddagen, Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen tog føringen ind i første sving i Mexico Citys Grand Prix, og dominerede derfra resten af eftrermiddagen, Foto: Grand Prix Photo

Med fem løb tilbage er Verstappen nu 19 point foran Hamilton i den samlede stilling.

»Der er stadig lang vej, og tingene kan lynhurtigt ændre sig. Jeg er sikker på det bliver tæt hele vejen frem til finalen. Men det ser godt ud,« sagde Verstappen.

»Det var et svært løb, og jeg fik ikke brugt dækkene optimalt. Og det gjorde det hele meget sværere, at jeg mistede min teamkammerat allerede i første sving,« sagde Hamilton.

Englænderen henviste til et sammenstød mellem Bottas og Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes). Finnen blev spundet rundt, måtte i pit for at få repareret sin bil og havde dermed udspillet sin rolle i front.

Mick Schumacher udgik allerede på første omgang i endnu er sort weekend for Haas F1 Team. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mick Schumacher udgik allerede på første omgang i endnu er sort weekend for Haas F1 Team. Foto: Grand Prix Photo

I den anden ende af feltet synes Kevin Magnussens tidligere team Haas F1 nu sikre på at slutte på sidstepladsen i konstruktør-VM.

Mick Schumacher udgik allerede på første omgang, mens Nikita Mazepin sluttede på 18.- og sidstepladsen, og Haas F1 Team er derfor fortsat uden point i VM.

Med 11 point op til Alfa Romeo på niendepladsen bliver 2021 den foreløbige kulmination på den nedtur, der startede i 2019 med den upålidelige VF19-model og det farceagtige sponsorship fra Rich Energy.

Under kvalifikationen var der endnu en gang ballade mellem Schumacher og Mazepin, der ikke kunne blive enige om deres positioner på banen.

Episoden var den foreløbige sidste i en lang række af kontroverser mellem de to Haas-kørere. Den interne ballade har kun fået nedturen for Haas F1 Team til at accelerere – og fået sammenstødene mellem Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean i 2019-20 til at lige idylliske søndagsudflugter.

Som teamchef Guenther Steiner sagde til B.T. i Mexico: »Man savner først solen når det begynder at regne...«