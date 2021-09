I denne weekend vender Formel 1 tilbage til Zandvoort-banen i Holland efter en pause på 35 år.

Hollands comeback kommer, efter Danmark måtte melde afbud: Zandvoort-banen har fået den plads i Formel 1-kalenderen, der var reserveret til et gadeløb i København. I stedet har Danmark fået et løb for Extreme E-serien, som de færreste har hørt om.

B.T. kunne i juni 2017 afsløre planerne om et Formel 1-grandprix i Danmark. Tidligere minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander (V) og rigmanden Lars Seier Christensen havde allerede holdt møde med Formel 1-organisationen, og der var politisk opbakning til projektet. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) støttede offentligt planerne.

»Formel 1 vil jo give København en kolossal branding, for der er 400-500 millioner mennesker, der ser med på tv,« sagde Brian Mikkelsen til B.T.

Den daværende Formel 1-chef Chase Carey og erhvervsminister Brian Mikkel mødtes i København. Foto: Grand Prix Photo

I de følgende måneder blev projektet mere konkret. Den tidligere Formel 1-kører Jan Magnussen var med til at finde en rute gennem det centrale København, og sportens faste arkitekt Herman Tilke gik gang med at designe banen.

Danmarks Grand Prix skulle være for hele København og samtidig en god forretning for byen. Arrangørerne planlagde gratis fanzoner, hvor københavnerne kunne snuse til Formel 1-atmosfæren og opleve løbet på storskærme.

Københavns grønne image skulle også fremhæves. Tilskuerne skulle ankomme med offentlige trafikmidler, og Lars Seier Christensen havde en utraditionel idé til kørerparaden inden løbet: »Hvorfor ikke lade Hamilton og co. køre rundt på Christiania-cykler?«

Lars Seier Christensen havde også det økonomiske overblik.

Formel 1-organisationens bane-arkitekt Herman Tilke (t.v.) med Helge Sander og Lars Seier Christensen (t.h.)

»Med billetindtægter fra cirka 100.000 tilskuere tror jeg på, at vores samlede indtægter vil kunne overstige udgifterne. Der vil komme mange udenlandske gæster, og moms og skat af turistindtægterne vil kunne blive højere end et eventuelt offentligt bidrag til budgettet,« udtalte han.

I januar 2018 kom Formel 1-sportens øverste chef, Chase Carey, til København for at mødes med erhvervsminister Brian Mikkelsen og Københavns daværende overborgmester Frank Jensen (S). Mødet forløb godt, og Mikkelsen talte begejstret om »min nye ven Chase« og om, hvor meget Formel 1 kunne gøre for Københavns image.

Et halvt år senere var Charlie Whiting, løbsdirektør og sikkerhedschef for det internationale bilsportsforbund, FIA, i København for at besigtige banen.

»Det bliver en meget hurtig bane – men det er kun godt,« sagde Whiting.

Dansk Automobil Sports Union stod i sidste weekend bag Arctix X Prix, der blev kørt i Grønland forrige weekend. Foto: Extreme E Series

Og så, i september 2018, skiftede overborgmester Frank Jensen pludselig mening. Efter at have støttet Formel 1-projektet lavede han en uventet håndbremsevending, der aldrig rigtig er blevet forklaret.

Drømmen om Formel 1 i København var knust.

Dansk Automobil Sports Union (DASU) kom aldrig for alvor banen i arbejdet med at sikre et dansk Formel 1-grandprix. Unionen blev fra mange sider dengang opfattet som underligt passiv, men i stedet er det nu lykkedes DASU at sikre Danmark en afdeling af den nye Extreme E-serie. Løbet blev i sidste uge kørt på Grønland uden den store mediebevågenhed.

Løbet med det officielle navn Arctic X Prix blev afviklet for at sætte fokus på klimaforandringer, og DASU støttede om op projektet ved at flyve 54 frivillige officials til Grønland.