Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er vant til den ypperste sammensætning og kombinationer fra madpyramiden.

Og når han får øje på fødevarer, som ikke er i orden, ryger Gordon Ramsays velkendte britiske temperament i bulderkog. Dette er hændt adskillige gange for stjernekokken i programmet 'Kitchen Nightmares'.

Søndag var Gordon Ramsay godt nok ikke på optagelse, men alligevel var kokken endnu en gang rasende, skriver det britiske medie Mirror.

Hændelsen fandt sted, da briten gæstede Red Bulls garage ved Formel 1-grandprixet på Silverstone.

Gordon Ramsay på besøg hos Red Bull. Foto: MATT DUNHAM Vis mere Gordon Ramsay på besøg hos Red Bull. Foto: MATT DUNHAM

Red Bulls store gæstfrihed ved at invitere Gordon Ramsay ind i garagen, hvor han kunne få et eksklusivt kig inde bag dørene, hindrede ikke briten i at sende nogle hårde ord af sted mod teamet.

Det fik en mekaniker fra holdet at mærke, da personen skulle til at labbe en hjemmelavet kødtærte i sig.

For synet af mekanikeren, der var ved at pakke tærten ud af sølvpapir, blev Gordon Ramsay meget fortørnet over.

»Hvad fanden er det?«

»To tredjedele kartoffel og intet kød. For helvede da. Helt ærligt?« sagde han.

Herefter blev stjernekokken spurgt af mekanikeren, hvorvidt han ville have en bid af kødtærten.

Dette blev – højst sandsynlig med et glimt i øjet – et rungende »Nej tak« fra Gordon Ramsay.

View this post on Instagram A post shared by Gordon Ramsay (@gordongram)

Briten var med sin datter Holly på Silverstone. Her kunne de sammen se et skidt løb for Red Bull, da den forsvarende verdensmester, Max Verstappen, måtte tage til takke med en skuffende syvendeplads.

Til gengæld ligger begge Red Bulls kørere lunt i svinget, da Max Verstappen ligger nummer 1 i den samlede stilling, mens Sergio Perez, som også kører for Red Bull, ligger nummer to.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra løbet.