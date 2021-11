Nutidens Formel 1-hybridmotorer er faktisk uhyre effektive – ingen andre forbrændingsmotorer får så meget effekt ud af en liter brændstof. Det er i sig selv imponerende, og planen om, at Formel 1-motorerne inden for kort tid skal køre på et 100 procent syntetisk brændstof, er et skridt i den rigtige retning.

Supereffektive motorer drevet af et syntetisk brændstof uden fossile elementer har en betydelig signalværdi for Formel 1. Det batter bare ikke særlig meget i sportens samlede CO2-regnskab.

For det er under én procent af Formel 1s samlede CO2-udledning, der kommer fra bilerne på banen. De store syndere i sportens klimaregnskab er fragt og rejser, der står for henholdsvis cirka 45 og 25 procent af Formel 1s samlede CO2-udledning, der i 2019 var på cirka 250.000 ton.

I den forbindelse er 2022-kalenderen nærmest en skandale. Den indeholder 23 løb, der er placeret fuldstændig tosset i forhold til hinanden.

Den europæiske del af sæsonen starter i Imola (Italien) i slutningen af april, og fire uger efter køres det spanske grandprix ved Barcelona. Imellem de to sydeuropæiske løb skal hele cirkusset – det drejer sig om langt over 1.000 personer og mange hundrede ton luftfragt – fragtes til det nye grandprix i Miami, USA.

Efter det spanske grandprix følger løbene i Monte Carlo og Baku (Aserbajdsjan), og herefter venter endnu en tur over Atlanten til Canadas Grand Prix i Montreal. Så igen retur til Europa – inden Formel 1-folket i oktober tager til USAs og Mexicos grandprixer i Austin (Texas) og Mexico City.

Tre tur/returflyvninger over Atlanten med over 1.000 personer og mange hundrede ton luftfragt inden for et halvt år mere end antyder, at Formel 1 ikke tager sine klimaambitioner seriøst.

Og selvom Formel 1-motorerne er effektive, er de ikke fremtidssikrede.

For fem-seks år siden blev flere tyske fabrikker afsløret i fusk med deres dieselmotorer, der forurenede langt mere end angivet. I den efterfølgende panik gik Audi, Porsche, BMW og senere Mercedes ind i Formel E-serien for biler med elmotorer. 'En grøn form for motorsport med fremtidens teknologi' var mantraet, der for en kort bemærkning satte Formel 1 under pres.

I disse uger diskuterer man Formel 1s kommende motorreglement, der skal træde i kraft i 2025 eller 2026. Detaljerne er ikke på plads, men der bliver tale om en videreudvikling af de nuværende forbrændingsmotorer med hybridteknologi.

Og hvad gør de tyske fabrikker? Mercedes har besluttet at droppe Formel E og satser nu helhjertet på Formel 1. Porsche og Audi har også trukket sig fra Formel E og overvejer officielt at gå ind i Formel 1.

Handlede Formel E-indsatsen kun om et (grønt) figenblad at skjule sig bag, indtil dieselgate var drevet over?

Det nye motorreglement, der som sagt baseres på forbrændingsmotorer, vil sandsynligvis løbe i fem år – frem til omkring 2030. På det tidspunkt vil de fleste bilfabrikker have opgivet forbrændingsmotorer og mange lande have forbudt salget af biler med denne type motorer.

Formel 1, der historisk set har været et laboratorium for fremtidens bilteknologi, risikerer til den tid at stå tilbage som en teknisk dinosaur.

Hvis Formel 1 ikke går langt mere målrettet mod en grøn omstilling, risikerer man i løbet af få år at blive rangeret på linje med tyrefægtning: en 'sport', det store flertal anser for vanvittig og unødvendig.