Efter knap to årtier med bagersatsninger er vi blevet så vant til at købe friskbagt brød eller kage i landets supermarkeder, at det er blevet en rigtig vigtig del af sortimentet.

Men hvilken kæde har den bedste bager? Det har B.T. bedt danskerne om at vurdere, og det har ført til et tronskifte i B.T.s kundekåring af Danmark bedste supermarkedsbager i 2023.

Konceptet er simpelt:

B.T. har, via analyseinstituttet YouGov, bedt kædernes egne kunder vurdere bagerafdelingerne på parametrene 'kvalitet', 'kvalitet for pengene', 'præsentation' og 'udvalg'.

Resultaterne i hver kategori er blevet lagt sammen i en score, og ud fra den score er kæderne blevet rangeret.

Og der er rigtig mange danskere, som står klar til at vurdere kædernes bagerevner.

Hele 84 procent af danskerne angiver, at de har handlet i en eller flere supermarkeders bagerafdelinger de seneste seks måneder, og derfor har kunderne et rigtig solidt grundlag at vurdere kæderne ud fra.

Danmarks bedste supermarkedsbager anno 2023 er Kvickly.

Kæden kommer bedst ud på parametrene 'præsentation af varerne' og 'udvalg', ligesom Kvickly indtager en delt andenplads i kategorien 'kvalitet'.

Det placerer Kvickly på en førsteplads.

På en delt andenplads i kundernes vurdering er Lidl og Føtex.

Lidl vandt B.T.s kundeundersøgelse af supermarkedsbagere i 2021, men må altså se sig slået i denne omgang af Kvickly.

Kvickly og Lidl bytter sådan set plads. I 2021 var Lidl nummer et og Kvickly nummer to. I 2023 er Kvickly nummer et og Lidl på en delt andenplads.

Du kan se resultaterne her.