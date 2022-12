Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens den mørke vinter for alvor har fået fat om Danmark, så søger mange danskere mod varmen.

November måned er de varme himmelstrøg nemlig de mest efterspurgte hos rejseselskabet Tui.

Det skriver Finans.

»Thailand er strøget ind på andenpladsen, og det lader til, at efterspørgslen fortsætter. Thailand er meget mere end Phuket med de velkendte turistområder, og i øjeblikket ser vi den største interesse for Khao Lak, et område som ligger cirka en times kørsel fra Phuket Lufthavn,« siger Kiki Wiese, fungerende pressechef hos Tui.

Hos Bravo Tours mærker man også den stigende interesse for rejsemål sydpå.

Men der er et enkelt og væsentligt problem.

Flyselskaberne kan ifølge administrerende direktør for Bravo Tours, Peder Hornshøj, nemlig ikke følge med.

Han gætter på, at der stadig er et efterslæb i forhold til piloter og stewardesser. Han vurderer, at ikke en gang halvdelen af flyruterne er blevet oprettet igen.