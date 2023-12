Her i december er der virkeligt udbrudt priskrig mellem supermarkederne her i landet.

I Norge har Rema 1000 valgt at gå et skridt længere.

Rema 1000 i Norge halverer moms på fødevarer på 100 udvalgte varer til og med 24. juleaftensdag, skriver mediet Dagligvarehandlen.

»I år er halv skat i december ikke nok for mange, så derfor halverer vi momsen på et stort udvalg af julevarer. Priserne skæres svarende til halv moms. Det betyder, at du nu får en endnu lavere pris på over 100 varer til jul! For det er slutsummen på kassebonen, der tæller,« lyder det i markedsføringen fra Rema 1000 i Norge, oplyser Dagligvarehandlen.

Om Rema 1000 her i Danmark så vil gøre det samme, er selvfølgelig det store spørgsmål.

Fornylig kom det frem, at moms og afgifter fylder knap en tredjedel af kundernes pris for en gennemsnitlig indkøbskurv.

Faktisk er momsen i Danmark så tårnhøj, at ingen andre lande i Europa har en så høj moms på fødevarer. Vi er kort og godt momskonger i Europa, når det gælder madvarerne.

Og derfor er der fra både De Samvirkende Købmænd og Coop et stort ønske om, at et udvalg skal se på fordele og ulemper ved at sætte momsen på fødevarer ned.

Men kommunikationschefen i Rema 1000 i Danmark, Jonas Schrøder, oplyser, at kæden ikke har tænkt sig at halverer momsen på varer her i landet.

»Vi har i forvejen banket priserne helt i bund,« siger Jonas Schrøder.

Har I slet ikke overvejet at gøre det samme hos Rema 1000 i Danmark som i Norge, hvor momsen sættes ned før jul? Jeg tænker, da I har fået oplyst, at man vil gøre sådan i Norge.



»Nej, vi kører ikke samme eller koordinerede kampagner mellem Rema 1000 i Danmark og Rema 1000 i Norge,« siger han.