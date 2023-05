Nets vil sælge driften af MitID, hvis de får lov af Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Børsen.

Af den grund er Nets, Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, som ejer MitID, i dialog med Erhvervsstyrelsen for at sikre, at handlen ikke stopper på grund af kravene i investeringsscreeningsloven.

For selvom det er køberens opgave at sikre godkendelse i forhold til investeringsscreeningsloven, så vil MitIDs ejerkreds sikre så nem en handel som muligt – også selvom der endnu ikke er en køber.

Erhvervsstyrelsen skal nemlig screene salget, da det omhandler dansk, digital infrastruktur, for at sikre at det ikke truer Danmark sikkerhed, eller at oplysninger og viden ikke bliver sendt til udlandet.

Et eventuelt salg får dog ikke betydning for danskerne.

»Digitaliseringsstyrelsen følger salgsprocessen tæt. Vi har en kontrakt med Nets om udvikling og driften af en del af vores infrastruktur, nemlig MitID, NemID og Nem Log-in, og uanset et salg vil de kontrakter køre videre. Det betyder, at et salg ikke får betydning for danskerne,« oplyser Digitaliseringsstyrelsen til Børsen.

Nets ejer, Nexi Group, forsøger at finde en ny køber fra et EU/EØS-land. Og ifølge Børsens oplysninger er der allerede oplagte køberkandidater.

Nemlig de skandinaviske pendanter til MitID, svenske og norske BankID samt norske Signicat.