Det kan være en god investering at købe et brugt naturgasfyr.

Det fortæller Carsten Haugaard, ejer af Haugaards VVS i Holbæk, til DR.

For mens de stigende gaspriser har fået flere til at droppe gasfyret, er der fortsat mange, der venter på at komme på fjernvarmenettet, og for dem kan det være en god forretning at købe et brugt gasfyr.

På handelsplatformen dba.dk kan man købe et brugt gasfyr til en gennemsnitspris på 2.500 kroner, hvorimod et nyt koster i omegnen af 20.000 kroner. Så der er altså penge at spare, mens man venter på at komme på fjernvarmenettet.

»Så kan det godt svare sig,« siger Carsten Haugaard til DR og tilføjer:

»Det kunne jeg selv godt finde på at gøre, hvis jeg ikke vil bruge penge på en varmepumpe her og nu. Det kan være en rigtig god investering, indtil fjernvarmen er klar.«

Carsten Haugaard og hans kollega, VVSeren Jesper Stenkilde, siger dog, at man skal være opmærksom, inden man bare køber et brugt fyr.

Det er for eksempel vigtigt, at man får det hele med, så man ikke mangler kedlen eller aftrækket, for så kan det ikke betale sig.

Endvidere skal man være sikker på, at fyret ikke har stået ubrugt i længere tid, og så skal man være opmærksom på, at man ikke er dækket af almindelige købsrettigheder, når man køber brugt fra en anden privatperson.

Til sidst er det vigtigt at huske på, at kun autoriserede VVSere må sætte gasfyret op.