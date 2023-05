Unge skifter ofte job og har samtidig meget lidt fokus på pension.

Den cocktail kan ende med at blive rigtig dyr.

Kun 39 procent af de unge mellem 18 og 34 år har undersøgt, om de har pensionsopsparinger i flere pensionsselskaber, og dermed også betaler omkostninger flere steder.

Det viser en Epinion-undersøgelse blandt cirka 1.000 danskere foretaget for Sampension.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man for eksempel sparer 1.500 kroner i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Vis mere Beregninger fra Sampension viser, at hvis man for eksempel sparer 1.500 kroner i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

I aldersgruppen 35-56 er tallet 69 procent, og 75 procent i aldersgruppen 57-65.

Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension finder det naturligt, at unge ikke har sat sig specielt meget ind i deres pension, som jo ligger mange år ude i fremtiden.

»Ikke desto mindre er det vigtigt også som ung at bruge lidt tid på pensionen – ikke mindst da vi ved, at unge ofte skifter job og dermed potentielt får etableret flere pensionsordninger, hvilket kan koste dyrt i længden,« siger hun i en pressemeddelelse.

Cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Morten Bruun Pedersen, samstemmer og påpeger, at man let risikerer, at omkostningerne ved at have pensionen overstiger forretningen af pensionspengene:

»Unge, som netop er begyndt at spare op til pension, har jo typisk ikke så mange penge stående på pensionsordningen, og så risikerer de hurtigt, at pengene bliver spist op af omkostningerne,« fortæller han.

Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Forbrugerrådet Tænk Vis mere Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Manglende overblik over ens pensionsopsparinger var da netop også et af de punkter, han fremhævede i en B.T.-artikel over de største fejl, danskerne begår i deres privatøkonomi.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man for eksempel sparer 1.500 kroner i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering.

Hvis man er 35 år, får man 51.000 kroner ekstra opsparing ved pensionering, mens gevinsten ved at samle pensionerne som henholdsvis 45-årig og 55-årig er på 33.000 kroner. og 17.000 kroner.

»Jo flere penge der over årene går til omkostninger frem for til pensionsopsparingen, jo mindre bliver der at gøre godt med i pensionstilværelsen i sidste ende,« siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, og fortsætter:

»Derfor er det generelt en god idé at undersøge, om man for eksempel som følge af jobskifte i tidens løb har fået flere pensioner, som med fordel kan samles. For her kan der være meget at spare og især for unge.«

En analyse fra Sampension på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at næsten halvdelen – 47 procent -– af de beskæftigede mellem 20-34 år startede på et nyt arbejde i 2022.

I aldersgruppen 35-49 år startede 26 procent nyt job i 2022, og 17 procent i aldersgruppen 50-64 år. Blandt de beskæftigede over 65 år var andelen 11 procent.

Det er dog vigtigt, at man ikke bare ukritisk sammenlægger alle de små pensioner, forklarer Morten Bruun Pedersen:

»Der kan være forsikringer tilknyttet, som man gerne vil bevare. For eksempel for tabt arbejdsevne.«

På Pensioninfo.dk kan du få overblik over alle dine pensioner.