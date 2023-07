Flere og flere danskere bliver snydt, når de handler på nettet, og det får nu Forbrugerombudsmanden til at komme med en advarsel.

I en pressemeddelelse lyder det, at det særligt er netbutikker med dansk-klingende navne, der får danskerne til at hoppe i fælden.

Netbutikkerne, der er øjensynligt ser danske ud, leverer 'ikke de varer, som de lover, men varer i markant dårligere kvalitet,' beksrives det af Forbrugerombudsmanden.

Som et eksempel beskriver de følgende scenarie:

'Det kan være en eksklusiv cashmere-trøje, som ved levering er ren polyester eller et par lædersko, der viser sig at være kunstlæder, og som har andre syninger, bund og snørebånd end vist på hjemmesiden.'

Forbrugerombudsmanden har blandt andet set netbutikker, der hedder HanneJensen.com, HenrikPetersen.com eller Aikokbh.dk - hjemmesider, der i virkeligheden slet ikke er danske.

Varerne kan oftest sendes tilbage, men det er for køberens egen regning og til overpris.

Her kan du se gode råd til at undgå at blive narret: