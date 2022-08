Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Nu er det altså alvor.«

Sådan lyder det fra forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, da B.T. ringer for at tale om en uge med historisk høje elpriser, som har været oppe omkring otte kroner pr. kWh.

Og hun har ret. Den ekstraregning, der er på vej, kan blive alvorlig.

»En elregning, der er steget til det tredobbelte, kan dæleme mærkes. Det er dyrt at lade være med at tænke sig om, for nu er det faktisk blevet alvor,« siger Ann Lehmann Erichsen, ekspert i privatøkonomi og forbrugerforhold.

B.T. har allieret sig med Henrik Bisp, fagekspert i Videncenteret Bolius, og forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

I det følgende kommer 11 sparetip, der kan sende din regning markant ned.

Pærer

»Det er mange år siden, at glødepæren blev udfaset, alligevel kan det være en god ide at gå alle lamper igennem. Måske er der stadig en lampe ude i bryggerset med en glødepære i,« siger Henrik Bisp.

Sidste år viste beregninger fra Bolius, at en 40 watt glødepære, der i gennemsnit er tændt seks timer om dagen, koster 200 kroner om året, mens en LED-pære koster 35-40 kroner.

Det er selvfølgelig beregnet ud fra lavere priser end i dag, men det giver en klar idé om, at der er stor forskel.

Sluk lyset

»Overvej, hver gang du tænder for en kontakt. Udnyt de lyse timer, flyt lænestolen hen til vinduet og brug dagslyset frem for at tænde en lampe. Overvej, om der er behov for at have lyset tændt i stuen, når du ser fjernsyn om aftenen. Og gør det til en sport at slukke lyset, når du forlader et rum,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Med de høje priser koster det 30 øre at have en LED-pære tændt seks timer på en dag.

Det er 109,50 kroner om året. Hvis du har fem-ti LED-pærer i husstanden, løber det op.

Vaskemaskinen

»Med den effektivitet, som maskinerne har i dag, er det muligt at vaske ved en lavere temperatur. Tøj, man før har vasket ved 40 grader, kan godt vaskes ved 30 eller 20 grader. Er det en børnefamilie med snavs fra børnehaven, kan det dog godt være, at det skal vaskes ved en varmere temperatur,« siger Henrik Bisp:

»Fyld maskinen helt op, når du vasker tøj. Brug tøjet flere gange og hæng det til luftning i stedet for bare at smide det til vask pr. automatik.«

»Har du fået en lille plet på bukserne, så fjern pletten med hånden og brug bukserne igen i stedet for at smide dem til vask,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Med de høje priser koster det cirka 4,50 kroner i timen at have vaskemaskinen kørende.

Drop tørretumbleren

»Tør tøjet udenfor frem for at bruge tørretumbleren. Det er helt gratis,« siger Henrik Bisp.

Her er der virkelig noget at hente. Med de høje priser koster det 15,70 kroner i timen at have en tørretumbler med aftræk kørende.

Opvaskemaskinen

»Brug det samme glas i stedet for bare pr. automatik at sætte det til vask og tage et nyt. Fyld opvaskemaskinen til bristepunktet frem for at sætte en halvfyldt maskine i gang. Kan man spare en-to vask om ugen, kan det blive til mange kroner på et år,« siger Henrik Bisp.

Med de høje priser koster det cirka 5,70 kroner i timen at have opvaskemaskinen kørende.

Køleskabet

»På nogle biblioteker og hos Borgerservice kan du låne en energimåler, som du kan sætte i stikkontakten og måle, hvor meget strøm et apparat bruger. Sammenlign resultatet med et nyt køl og frys. Er forskellen ikke stor mellem ens nuværende køleskab og et nyt, skal man beholde det gamle og ikke bare smide det væk. Dels koster det penge at købe et nyt, dels bruges der meget energi på at producere et køleskab og destruere det,« siger Henrik Bisp

Med de høje priser koster det cirka 4,20 kroner om dagen at have et køle-fryseskab tændt.

Fryseren

»Er din fryser kun et opbevaringsrum for en bakke isterninger og en pose hindbær, som du har glemt, at du har købt, skal du overveje, om du overhovedet har brug for at have en,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Med de høje priser koster det cirka fire kroner om dagen at have en kummefryser tændt.

Komfuret

»Koger du pasta, så sluk for komfuret et par minutter, inden den er færdig. Brug også for- og eftervarme i ovnen. Det er nogle små besparelser, man henter her, men i en årscyklus løber det op,« siger Henrik Bisp.

»Under kartoffelkuren i 1980erne blev der udgivet en elsparekogebog. Mange af de råd er gode at huske i dag. Put ikke for meget vand i gryden, når du koger kartofler, og udnyt dampen. Rist brødet på en brødrister i stedet for at tænde ovnen,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Lav aftensmad på en ny måde

»Strømmen er dyrest klokken 17-20, hvor de fleste laver aftensmad. Måske skulle man spise rugbrød nogle dage i stedet for at tænde komfuret eller forberede maden om eftermiddagen, så det kun skal lunes i fem minutter, når strømmen er dyr. Det vil være en kæmpe omstilling at ændre adfærd, men det er en måde at finde en besparelse på,« siger Henrik Bisp.

Med de høje priser koster det 4,90 kroner i timen at have en elovn kørende.

Brug apps fra dit elselskab

»Energiselskaberne køber strømmen forud, så man kan se, hvad prisen er resten af dagen. Med den rette afregning er det muligt at udnytte strømmen, når den er billig,« siger Henrik Bisp.

»Lige nu er strømmen billigst midt på dagen, så time din opvaskemaskine og vaskemaskine til at køre der, så du kan tømme dem, når du kommer hjem fra arbejde,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Underholdning

»Den helt store elsluger er underholdning. Det uhæmmede brug af serier og gaming skal vi skrue ned for. Se noget sammen i stedet for at have flere skærme i gang på samme tid og sæt skærmtid på også for de voksne. Vi er blevet nogle dovne sofakartofler, der bare klasker os ned og ser på alt, hvad vi får serveret, men der må være en grænse for, hvor meget afslapning man har brug for. Gå en tur efter aftensmaden og tal sammen,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Her er tre regneeksempler baseret på de høje elpriser:

Gamercomputer inklusive skærm koster 4,00 kroner for tre timers brug. To timers spil på en PlayStation 4 koster 2,00 kroner. Tre timers tv på en skærm mellem 45 og 60 tommer, som er cirka fem år gammel, koster 1,90 kroner.