I takt med at priserne på fødevarer er banket i vejret i landets supermarkeder, er det blevet stadig mere relevant at se på, om man kan få sine fødevarer billigere på den ene eller anden måde.

Et sted at starte er butikkernes egne mærker. Der er nemlig flere eksempler på, at såkaldte 'own brands' smager mindst lige så godt som de mærkevarer, de forsøger at efterligne. Og så koster de gerne under halvdelen.

B.T. har gennem de seneste år undersøgt butikkernes egne mærker via smagstest i konceptet 'Det bedste af det billige', hvor smagstester Thomas Alcayaga har smagt sig vej gennem hundreder af varer.

I flere tilfælde har butikkernes egne mærker vist sig at være mindst lige så gode om de dyre mærker.

Vi viser dig her fem eksempler.

Ketchup

Mærkevaren: Heinz tomatketchup: 5 ud af 6 stjerner. Pris: 75,90 kroner literen.

Den bedste af de billige: Coop 365 (Fakta). 5 ud af 6 stjerner. Pris: 25 kroner literen.

Thomas Alcayagas opsummering:

»Det er lidt skræmmende, når man tænker på, at den billige koster en brøkdel af Heinz. Du får meget mere for pengene her, hvis man ser nøgternt på det.«

Test af cornflakes. Vis mere Test af cornflakes.

Cornflakes

Mærkevaren: Kelloggs: 4 ud af 6 stjerner. Pris: 64 kroner kiloet.

Den bedste af de billige: Alle de billige mærker fik også 4 ud af 6 stjerner. Der var tale om den billigste variant fra Rema 1000, Fakta, Aldi, Lidl og Netto. Pris: 15-21 kroner kiloet.

Thomas Alcayagas opsummering:

»I høj grad er Kelloggs jo taberen her, for det smager som de andre, men det er meget dyrere. Når du køber cornflakes, kan du med ro i sjælen købe de billigere varianter.«

Test af grillpølser. Vis mere Test af grillpølser.

Grillpølser

Mærkevaren: Langelænder: 4 ud af 6 stjerner. Pris: 35 kroner pakken.

Den bedste af de billige: Pølsemesteren (Netto). 5 ud af 6 stjerner. Pris: 22 kroner pakken.

Thomas Alcayagas opsummering:

»Jeg er rigtig glad for den her. Jeg har aldrig set Pølsemesteren før, men det er klart en 100 procent anbefaling herfra. Det er en rigtig god pølse. Den kan du med god samvittighed smide på grillen. Det er min største anbefaling.«

Kakao-test. Vis mere Kakao-test.

Kakao

Mærkevarer: Cocio. 5 ud af 6 stjerner. Pris: 26,95 kroner literen. Mathilde Kakao. 3 ud af 6 stjerner. Pris: 14 kroner literen.

Den bedste af det billige: Choko Milk (Lidl). 5 ud af 6 stjerner. Pris: 9,50 kroner literen.

Thomas Alcayagas opsummering:

»Du får ikke et bedre tilbud noget andet sted. Den er virkelig cremet, lækker og intens. Den har cocio-følelsen. Det overrasker mig, at den er så god.«

Test af tortillachips. Vis mere Test af tortillachips.

Tortillachips

Mærkevaren: Santa Maria Tex Mex. 2 ud af 6 stjerner. Pris: 102 kroner kiloet.

Bedste af det billige: Billige mærker fra Fakta, Netto, Aldi, Rema 1000. Pris: 31 kroner kiloet.

Thomas Alcayagas opsummering:

»Jeg plejer altid at kunne smage, hvilken er mærkevaren. Du får mere for pengene, hvis det er lavet af majskerner fremfor majsmel, kan jeg konstatere. Så for din egen skyld: Spar nogle penge, og se bag på posen. Tag dem, som er lavet af majskerner.«