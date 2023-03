Lyt til artiklen

I 2022 kom det ene prischok efter det andet og gav anledning til kæmpe regninger, dyb bekymring og sågar søvnløse nætter i mange danske husstande.

Men nogle af de priser, der ramte de allermest chokerende toppe i løbet af 2022, er nu vendt så markant på hovedet, at der ligefrem er tale om frit fald fra tinderne. Holder udviklingen ved, kan det blive en voldsom lettelse for danskernes privatøkonomi i 2023.

Det er konkret priserne på gas, el og benzin, der har taget noget af en tur ned, efter de ramte ildevarslende toppe i 2022.

Der er tale om prisfald, som betyder, at fra de værste scenarier til den nuværende virkelighed er det flere tusinde kroner mindre om måneden, forbrugerne skal af med.

»Det er en udvikling, som betyder meget. Både fordi det er store beløb, det drejer sig om, men også fordi det giver noget mere tryghed, at man ikke skal sidde og frygte for, om varmeregningen pludselig er 7.000 kroner om måneden,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank.

Både el og gas er faldet med omkring 70 procent i pris fra toppen, mens benzin er faldet med omkring 20 procent.

Og det giver helt andre scenarier end nogle af de beregninger, der blev fremlagt af både medier, banker og interesseorganisationer, da priserne ramte toppen.

Spørgsmålet er så, om alle kan hvile på laurbærrene, og om faren nu er drevet over.

»Vi er blevet hjulpet af, at det har været en mild vinter, og at vi allesammen har sparet meget på energien. Det er blandt andet det, der betyder, at priserne nu er blevet meget lavere,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen:

»Kan vi holde fast i de gode vaner, er chancen for, at de her prisfald varer ved, større.«