Tirsdag eftermiddag stod det klart, at udbringningstjenesten Gorillas, der tilbyder udbringning af dagligvarer, stopper driften i Danmark.

Noget, som bestemt ikke overrasker B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, der beskriver markedet for hjemmelevering som værende i en »ganske voldsom nedtur«.

»Levering af dagligvarer toppede virkelig under coronakrisen, hvor omkring fem til seks procent af hele dagligvaremarkedet var hjemmelevering,« fortæller han og tilføjer:

»Siden er det gået voldsomt ned ad bakke, og i dag er vi nede omkring tre til fire procent. Det er altså et marked, som er tæt på halveret på knap to år.«

Gorillas står da bestemt heller ikke alene, og inden for blot de seneste måneder har Coopmad.dk og Føtex.dk ligeledes lukket og slukket for dagligvareleveringen.

Nemlig.com, som er den største på markedet, havde desuden sidste år et underskud på 150 millioner kroner.

»Det er nærmest umuligt at tjene penge på at levere dagligvarer lige nu, og udefra set ligner det ganske enkelt et marked i opløsning,« fortæller Niels Philip Kjeldsen.

Mens markedet altså boomede under coronakrisen, har den efterfølgende – støt stigende – inflation sat sit præg på danskernes indkøbsvaner, mener han.

»Danskerne er ramt af historisk høje fødevarepriser, og det har fået rigtig mange til at købe billigere og færre fødevarer. Det lider de her tjenester virkelig under. Et leveringsgebyr til dagligvarerne er et oplagt sted at spare, og det er er tydeligvis mange, der har valgt at gøre.«

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør er det derfor helt rigtigt set af Gorillas, der for perioden maj til og med december 2021 havde et underskud på 21,8 millioner kroner, at trække sig fra det danske marked.

»Gorillas har taget bestik af situationen og stået overfor et valg: Enten kunne de blive i Danmark og leve med markante underskud, eller også kunne de trække stikket i tide og minimere tabet. Og man har så valgt sidste model.«