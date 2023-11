Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv den her og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilken supermarkedskæde står til at overhale Netto i 2028, hvis man skal tro Retail Institute Scandinavias prognose? Lidl

Rema 1000

Coop 365 Discount Hvilken transportform er steget mest - 29,9 procent - siden 2016? Bus

Taxa

Færge Sidste uge bød på rekord i antallet af prisnedsættelser på brugte........ Trampoliner

Biler

Telefoner McDonalds har oplevet voldsom vækst i salget på trods af høj inflation og stigende renter. Hvor meget var McDonalds gået frem i tredje kvartal af 2023 i forhold til året før? 5 procent

14 procent

25 procent En kendt komponent i smartphones står overfor at blive udfaset. Hvilken? Antennen

Simkort

Skærm

