Da et skib læsset med korn søndag forlod havnen i Odessa, Ukraine, var det sidste skib i denne omgang, som sejlede ud under den nuværende Sortehavs-aftale.

En aftale, som sikrer, at Rusland, Ukraine og internationale partnere er enige om sikker eksport af ukrainsk korn i Sortehavet, og som har bidraget til prisfald på råvaremarkederne de seneste mange måneder.

Men lige nu står aftalen, som indtil videre har sikret, at 32 millioner ton ukrainsk korn har fundet vej til verdensmarkederne, og vakler.

Rusland har endnu ikke indvilget i at forlænge den, og hvis ikke der kommer en aftale, inden mandag er omme, vil det få konsekvenser, vurderer Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi på Københavns Universitet:

»Kornpriserne vil stige lige med det samme på råvaremarkederne. Det vil ske dag til dag, at der kommer en stigning i prisen, fordi man så frygter, at der kommer mindre korn på verdensmarkederne,« fortæller Henning Otte Hansen.

Kornprisen er ikke kun afgørende for hvedepriser.

Det kan også betyde noget for priser på mejeriprodukter og kød eksempelvis, da korn bruges som foder til dyr, og hvis landmænd skal betale mere for foder, stiger priserne også på de fødevarer, de producerer.

Det er ikke første gang, at der har været usikkerhed om forlængelse af aftalen tæt på deadline.

Og netop derfor mener Henning Otte Hansen, trods alt, at markederne er bedre forberedt på et eventuelt sammenbrud nu.

»Markedet har indregnet den store usikkerhed, ligesom man allerede nu har forsøgt at fylde kornlagrene og finde alternative kilder, hvis det her skulle gå galt,« siger Henning Otte Hansen:

»Så selvom det vil give et prishop på råvaremarkederne, så tror jeg ikke, at det vil udløse en kæmpe prisboble. Markederne har nærmest indstillet sig på, at det her går galt på et tidspunkt, og derfor vil effekten ikke være lige så stort et chok som for bare et år siden.«

Både Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, FN og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har de seneste dage udtalt sig om aftalen.

Rusland er lige nu utilfredse, fordi de ikke mener, at alle parterne lever op til forpligtelserne i aftalen.