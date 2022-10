Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen vil give adgang til alle lagrede sms'er, der måtte være gemt fra hans tid som justitsminister.

Det siger han, efter der er kommet et flertal for at undersøge Ahmed Samsam-sagen, som udspillede sig i hans tid som minister fra 2016-2019.

Pape forklarer, at han afleverede sin mobil, da han stoppede som minister.

Men i andre tilfælde har det været muligt at genskabe afgåede ministres beskeder: Tidligere fødevareminister Mogens Jensens beskeder blev genskabt fra iCloud og udleveret til Minkkommissionen.

»Hvis der er en kommission, som beder om det, så giver jeg gerne adgang til iCloud. Jeg har ikke noget som helst at skjule,« siger Søren Pape Poulsen.

Har du undersøgt, om du har sms’er på din mobil fra din tid som justitsminister?

»Nej, for den telefon jeg havde, afleverede jeg som justitsminister. Så det aner jeg ikke for at være helt ærlig. Men jeg har ikke været inde og røre ved noget. Jeg har intet problem med, at man får adgang til de sms’er, der måtte have noget med den sag at gøre, hvis der overhovedet ligger nogen.«

Sagen om Ahmed Samsam handler om, at Samsam – ifølge sin egen forklaring – arbejdede som agent for danske efterretningstjenester, da han rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Her skulle han spionere for Danmark.

Det har Berlingske desuden fået bekræftet af anonyme kilder.

Avisen skriver, at han fra december 2012 til oktober 2015 var agent for først Politiets Efterretningstjeneste og siden Forsvarets Efterretningstjeneste i Syrien og Danmark.

Alligevel fik han en terrordom ved en spansk domstol i 2018 på otte år, angiveligt fordi de danske tjenester lod ham i stikken. I 2020 blev han udleveret til Danmark, hvor han afsoner resten af sin straf.

Søren Pape Poulsen, har du sms’et om den sag?

»Det kan jeg ikke forestille mig. Man sms’er ikke om mulige fortrolige sager om vores sikkerhed. Så det vil undre mig, hvis jeg har.«

Kan du huske, om dine beskeder var grønne eller blå? Hvis de er blå, er de gemt i iCloud.

»Jeg vil tro, at de var blå. Sådan husker jeg det.«

Har du som justitsminister håndteret sagen om Ahmed Samsam?

»Jeg må slet ikke udtale mig om, hvad jeg har håndteret og ikke håndteret af sager.«

Hvorfor blev Ahmed Samsam efterladt i et fængsel i Spanien?

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg kan heller ikke udtale mig om, hvorvidt det er det, der er sket.«

Søren Pape Poulsen siger, at han ser frem til at give sin forklaring i en kommende undersøgelse.

»Jeg har intet at skjule. Så det skal jeg gerne gøre uden problemer.«