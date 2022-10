Lyt til artiklen

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, giver karakterer til de 14 partiledere i den sidste debat på TV 2 mandag aften. De har fået stjerner på en skala fra nul til seks:

Lars Løkke Rasmussen (M):

Løkke holdt det samme høje niveau, men de andre hævede til gengæld deres. Men igen var Løkke klasser over de andre i sundhedspolitikken.

Mai Villadsen (EL):

Mai Villadsens angreb på de blå partier om at være uansvarlige ved at ville sænke skatterne var godt leveret. Ellemann, Vanopslagh og Vermund havde lige talt om, hvorfor skatten skal ned, og så kom Villadsens angreb. Det var klassisk Enhedslisten, men leveret med indignation. Det var stærkt.

Morten Messerschmidt (DF):

Hans angreb på de partier, som lavede et indgreb i sygeplejerskekonflikten, var sublimt. Han fik udstillet, at det var hyklerisk, at de nu ville give dem højere løn. Han var faktisk virkelig god i alle runder.

Alex Vanopslagh (LA):

Hans absolut bedste præstation i valgkampen. Han viste ydmyghed overfor den nuværende vælgeropbakning. Det klædte ham. Han var skarp i alle runder. Særligt i runden om sundhedspolitik. Hans budskab om, at man skal reformere måden, offentlige ansattes lønnes på, således at dygtige medarbejdere kan belønnes, går rent ind hos hans potentielle vælgere.

Sofie Carsten Nielsen (RV):

Hun er lidt usynlig i debatten. Det er tydeligt, at det nu er Løkke, som styrer den politiske debat på midten. Men både i debatten søndag aften og i dag er hun mere rolig end i begyndelsen af valgkampen, og det klæder hende godt. Hun var god i debatten om reformer, hvor hun på troværdig vis fik forklaret en sammenhæng mellem at lave reformer og fremtidssikre velfærdssamfundet.

Søren Pape Poulsen (K):

En stabil indsats. Men det gik lidt galt i debatten om skattelettelser. Der blev han noget hidsig på især Enhedslisten for bare at ville beskatte de rige mere. Det er fint med indignation, men det blev lidt skingert.

Mette Frederiksen (S):

Mette Frederiksen var bedst i aften. Hun havde en utrolig stærk præsentationsrunde, hvor hun viste den indignation, som var fuldstændig fraværende ved søndagens debat. I runden om højere løn til offentligt ansatte var hun eminent. Hun fik sammenlignet sit løfte om højere løn til udvalgte grupper af offentligt ansatte med Arne-pension. Den blev som bekendt gennemført. Det var præcis det budskab, hun ville levere i aften. I Socialdemokratiet tror man på, at forslaget om højere løn til offentligt ansatte kan vinde valget.

Jakob Ellemann-Jensen (V):

Ellemann havde en rigtig stærk aften. Men de andre hævede deres niveau så meget, at han ganske enkelt ikke kunne komme til at stikke ud. Han skal appellere til midtervælgerne. Det gør han egentlig godt. Men det er simpelthen bare svært at mærke ham helt. Det kommer til at virke lidt for indstuderet her til aften. Modsat begår han heller ikke nogen store fejl, det bliver bare en lille smule kedeligt.

Inger Støjberg (DD):

Hun skiller sig ikke rigtig ud. Det er svært at kende forskel på Støjbergs politik og Venstres politik. Hun bruger for eksempel de samme gamle Venstre-fraser: 'Det skal betale sig at arbejde.' Når Messerschmidt er så stærk i udlændingepolitikken, som han var i aften, bliver det endnu sværere at se, hvorfor der er et behov for Danmarksdemokraterne i Folketinget, udover at man godt kan lide personen Støjberg. Men spørgsmålet er, om det er nok.

Franciska Rosenkilde (Å):

Hun fik ikke sagt særligt meget her til aften. På Rosenkildes vigtigste politikområde, nemlig klima, skillede hun sig ikke nok ud, når man tænker på, hvor vigtigt det er for Alternativet. Hvis man sidder som grøn vælger, er man ikke blevet klogere på, hvorfor man skal stemme på Alternativet tirsdag.

Pia Olsen Dyhr (SF):

Igen i aften kommer hun med stråmænd om andres politik. Hun taler for meget om det dårlige i andres politik og for lidt om det gode i sin egen politik. Det bliver lidt trættende.

Pernille Vermund (NB):

Vermund er en fremragende debattør. Men i sidste valgkamp var hun en pitbull i sine angreb på især DF i udlændingepolitikken. Det er sværere nu, hvor Messerschmidt er blevet formand for DF. De angreb, som gjorde ondt på Kristian Thulesen Dahl, gør ikke lige så ondt på Messerschmidt. Det var tydeligt i runden om udlændingepolitik. Der var det Messerschmidt, som fik bragt Vermund lidt i defensiven i spørgsmålet om, hvorvidt vi skal tage imod arbejdskraft fra for eksempel Mellemøsten.

Marianne Karlsmose (KD):

Hun havde sin bedste aften i valgkampen. Men hun er stadigvæk langt fra de andres niveau. Igen i aften er hendes problem, at det er svært at forstå, hvorfor der er brug for Marianne Karlsmose og Kristendemokraterne i dansk politik. De skiller sig ikke ud på væsentlige områder.

Sikandar Siddique (Q):

Siddique var mere rolig, og han var virkelig god i debatten om Rwanda, hvor han angreb de øvrige røde partier for ikke at ville sige klart nej til at pege på en regering, der gennemfører planerne om et modtagecenter i Rwanda.

Joachim B. Olsens dom:

Dermed vinder Mette Frederiksen debatten, mens Marianne Karlsmose er taberen.

