De fleste gange belønner det sig at være tidligt ude.

Det gjorde det dog ikke for den hollandske fodboldfan Jan Pijnacker. Tværtimod.

Han var nemlig så ihærdig for at se sit hold Ajax Amsterdam i ottendedelsfinalen i Champions League, at han med det samme efter lodtrækningen mandag eftermiddag købte flybilletter til Milano, hvor Ajax skulle møde Inter.

Det skriver VoetbalPrimeur.

Som de fleste nok ved, endte lodtræningen i en ren farce og måtte tages om grundet nogle tekniske fejl i første omgang.

I anden omgang trak Ajax Benfica, der som bekendt ikke har beliggenhed i Milano i Italien.

De har nemlig beliggenhed i den portugisiske hovedstad, Lissabon.

Dermed står den ihærdige fan med en flybillet, han næppe får brugt.

Om det lykkedes Jan Pijnacker at få ændret destinationen fra Milano til Lissabon, er i det uvisse.

I hvert fald kan man forestille sig, at han var en af de mange, der var trætte af UEFAs uduelighed i forbindelse med lodtrækningskaosset.