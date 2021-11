Miralem Pjanic var tirsdag aften ikke at finde i den bosniske trup til landskampen mod Ukraine.

Årsagen til det skyldes, at midtbanespilleren angiveligt var i byen dagen før kampen mod Finland lørdag, som Bosnien endte med at tabe 1-3 på trods af en time med en mand i overtal.

Den tidligere Juventus og Barcelona-spiller gjorde da heller ikke meget for ikke at blive opdaget, da billeder viser Pjanic iført et bosnisk træningssæt, imens han både ryger vandpibe og drikker alkohol.

Billederne begyndte allerede at florere inden kampen mod Finland lørdag, hvorfor flere fans buhede af Pjanic, når han var i aktion i kampen.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz — BH live (@BHlive_official) November 16, 2021

Forbundet meldte i første omgang ud, at den manglende udtagelse til truppen til kampen mod Ukraine skyldtes hans optrin dagen inden kampen mod Finland. Det opslag blev dog slettet kort tid efter, men ifølge flere bosniske medier er det netop grundet byturen, at han ikke var at finde til tirsdagens kamp.

Pjanic blev skiftet ud i 66. minut i kampen mod Finland. Her var stillingen 0-2 til Finland. Pjanic nåede inden da at få et gult kort.

Nederlaget til Finland betød, at Bosnien inden kampen mod Ukraine ikke havde mulighed for at kvalificere sig til VM i Qatar. En kamp de tabte med 0-2.

Pjanic er i øjeblikket udlejet fra Barcelona til Besiktas.