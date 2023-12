Stemningen var kold i studiet mellem Liverpools manager og tv-værten. Iskold.

Selvom Jürgen Klopp netop havde set sit hold vinde med 2-0 over Sheffield United, så var han ikke modtagelig over for, at værten forsøgte sig med en kæk kommentar til, at Liverpool på lørdag møder Crystal Palace klokken 12.30 britisk tid.

»Dit yndlingskamptidspunkt i weekenden,« lød det således fra Amazon-værten.

»Det er ret modigt af dig at joke med det. Men jo, kampene kommer hele tiden. Nu skal vi hjem, og vi er nok hjemme klokken et eller to i nat, og så har vi to træningssessioner igen i morgen (torsdag, red.), og så skal vi spille igen lørdag, så det er fint,« skød Klopp tilbage.

Tyskeren har tidligere udtalt, at han ikke bryder sig om det tidlige kamptidspunkt, som han føler, at Liverpool for ofte skal spille på. Hans svada fortsatte:

»Crystal Palace spiller også i aften, så det er helt fint. Det går op for mig, at du ikke forstår det, selvom du arbejder med fodbold, så hvorfor skal jeg overhovedet forsøge forklare det igen?«

»Når du laver en joke med det, så viser det, at du er ignorant, men fodbold er jo underholdning, så jeg forstår det. Alt er godt,« kom det så fra Klopp med et påtaget smil, der sendte signalet om, at interviewet var alt andet end 'godt'.

»Jeg prøvede ikke at være respektløs,« forsøgte værten sig for at redde den dårlige stemning.

»Men det var du. Alt er godt. Du kan sige, hvad du vil. Jeg kan bare ikke sige, hvad jeg vil, for så bliver det anderledes,« sluttede Klopp, inden reporteren til sidst ønskede Liverpool held og lykke i weekendens kamp mod Crystal Palace.

»Ja, ja tak, men det gør du jo også til Crystal Palace.«