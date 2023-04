Lyt til artiklen

Det er direkte pinligt!

Sådan lyder reaktionen fra Thierry Henry, efter at Paris Saint-Germain-fangrupperinger i aftes viste deres utilfredshed med Lionel Messi efter endnu et skuffende resultat.

1-0 til Olympique Lyon lød cifrene i hjemmekampen på Parc des Princes for PSG, som dermed tabte for anden hjemmekamp i streg. Og det gik så efterfølgende - og faktisk også før kampen - udover den argentinske superstjerne, som blev buhet.

»Det er pinligt at høre PSG-fansene pifte ad Messi. Man kan ikke pifte ad en af de bedste spillere på holdet, som har lavet 13 mål og 13 assists,« siger den franske legende på fransk tv.

Henry, som spillede sammen med Lionel Messi i FC Barcelona fra 2007 til 2010 håber nu, at den argentinske verdensmester forlader PSG, hvor han har kontraktudløb til sommer.

»Det er ikke baseret på informationer, men det er et håb for mig, at Messi vender tilbage til FC Barcelona,« siger Henry..

Sammen med PSG's øvrige velbetalte stjerner som eksempelvis Kylian Mbappe og Neymar står Messi for skud i en elendig periode for det storsatsende Paris-mandskab.

Men argentineren har sit på det tørre, mener Henry.

»Det er ikke nemt at dirigere et orkester med tre konduktører (Mbappe, Messi, Neymar, red.). I Argentina er han bossen, der vil spillerne gøre alt for ham. Det er anderledes her i Paris,« siger han.

PSG har en option på at forlænge kontrakten med Lionel Messi med et år yderligere. Spekulationerne går på, at Messi forlader Paris til sommer. Måske retur til Barcelona, som gerne vil have deres historiske talisman tilbage.