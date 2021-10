Erling Haaland er et af fodboldens allerstørste stjerneskud, men nu kan den 21-årige nordmand få sat en lille kæp i hjulet for sin udvikling.

Angrebsmonsteret har nemlig pådraget sig en skade, og den skade kan nu vise sig at være noget værre end først antaget. Det fastslår Norges landsholdslæge Ola Sand.

»Jeg tror, at det er en skade, som tager mere end fire uger, men det er for tidligt at sige noget præcist,« siger Sand til VG og fortsætter:

»Med muskelskader ved man ikke helt, hvor hurtigt det går. Man må se det an i de første uger og se, hvor hurtigt det responderer.«

Flere tyske medier har meldt om et håb fra Dortmund om, at Erling Haaland kan være klar til kamp igen til stormødet mod Bayern München 4. december. Det mener Ola Sand er et realistisk mål, men han fortæller også, at en skade som Haalands kan vare op til 10 uger i værste tilfælde.

Det er en skade i hoftebøjeren, der har ramt Erling Haaland, og det er ikke så lidt alvorligt.

»Jeg har set billederne, og det er en omfattende skade. Han er en typisk spiller, der kan få sådanne skader med hans fart, og når han sparker så meget,« lyder det fra landsholdslægen.

Det er altså skidt nyt for Dortmund, der kæmper i toppen af Bundesligaen mod Bayern München og derfor godt kan bruge den største profil i truppen. Men Dortmund må altså vente et stykke tid endnu, før Haaland igen kan spille fodbold.